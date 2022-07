María Fernanda Callejón dio detalles del incidente de su hija con la moto y defendió a Mariano Iúdica: “La agarraron en el aire”

Después del incidente con su hija y una moto durante La noche del domingo (América TV), María Fernanda Callejón habló de lo ocurrido y reflexionó sobre la responsabilidad de Mariano Iúdica en el hecho. La actriz recordó cómo fue el suceso y por qué Giovanna, de 7 años, se subió al vehículo mientras el conductor hacía el PNT. Además, explicó por qué llevó a la niña al programa.

Las imágenes tuvieron lugar sobre el cierre del fin de semana y, sin dudas, causaron mucha polémica. Al momento de hacer un PNT (Publicidad No Tradicional) en el ciclo televisivo, Giovanna, hija de Callejón y Ricky Diotto, que la había acompañado al programa, se subió a la moto y accidentalmente la arrancó. Rápidamente, las personas que se encontraban en el estudio lograron frenarla y la situación no pasó a mayores, pero el susto fue grande.

La noche del Domingo: la hija de Callejón, víctima de una irresponsabilidad

Sobre eso habló la figura en Enrulados (FM 107.5). “Chicos, cómo no me voy a asustar con lo que pasó. No suelo llevar a Giovanna a la tele, pero había mucha expectativa, no sé si saben que yo trabajé muchos años con Mariano y me sentía cómoda. Además ir a La noche del domingo, donde yo también trabajé mucho tiempo”, comenzó contando la actriz en referencia a las razones que la llevaron a asistir junto a la niña al ciclo de América TV.

A continuación, explicó cómo fue que la pequeña terminó arriba de la moto: “Yo la estaba pasando muy bien viendo a mi hija disfrutar. Y cuando estábamos por volver del corte, Nazareno (Móttola) no estaba y los PNT se tienen que hacer”. Allí, quien se iba a subir era ella, pero la frenó el pedido de su hija: “Yo dije ‘me subo yo a la moto’. Atino a subirme y justo Gio dice ‘no, yo mamá’. Entonces, Mariano la agarra y la sube a la moto”.

La cara de desesperación de María Fernanda Callejón al ver que su hija había arrancado una moto captura de tv

“Fueron segundos. Mariano arranca el PNT, Gio encuentra la bocina de la moto. A mí se me congeló la sangre”, describió sobre el momento en que su hija aceleró el vehículo. A pesar del susto, remarcó la rápida reacción de todos los presentes: “Entra Nazareno volando y para la moto junto a cuatro camarógrafos. Y el cámara al que iba derecho mi hija, levantó la cámara y le protegió la cara. Yo me congelé. No pasó nada. Fue en segundos que la agarraron en el aire. La moto ni siquiera se cayó. Ella no se asustó. Todos nos asustamos menos ella”.

María Fernanda Callejón también se refirió a la responsabilidad de Iúdica en el hecho y lo dejó afuera de cualquier reclamo. “Él es el conductor. A él le ponen los vehículos. Mariano tampoco sabía que estaba prendida”, manifestó.

Sumado a esto, detalló por qué decidió seguir: “Yo tengo química con él, y al ver que no pasaba nada, entendí que no teníamos que ahondar en eso”. Por último, reveló su deseo de que el episodio haya servido para “generar conciencia sobre la seguridad vial”.

El posteo de María Fernanda Callejón sobre el tema

Después de sus declaraciones, Fernanda compartió el video del episodio ocurrido en los estudios de América TV y relató la situación en su cuenta de Instagram. Además de agradecer los mensajes de apoyo, aclaró que “la moto era eléctrica” y que al no oír el motor tanto ella como Mariano Iúdica creyeron que no estaba encendida.

El posteo de María Fernanda Callejón después del hecho Captura

“Ella está sana, me dice que la pasó súper bien y que se siente feliz por haber ganado. De solo acordarme me paralizo, pero confío que más adelante nos vamos a reír de esto.”, cerró.