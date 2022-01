Robbie Williams reveló que gastó una fortuna en tratamientos para la caída del cabello

El excéntrico cantante Robbie Williams, de 47 años, sorprendió a todos tras revelar que comenzó a perder mucho cabello, a pesar de que gastó miles de dólares en tratamientos para frenar su caída.

En declaraciones con The Sun, el artista explicó que se sometió a su primer trasplante de pelo en 2013, y si bien tuvo éxito, en 2020 recurrió una vez más para hacerse el mismo procedimiento pero le dijeron que no iba a lograr el mismo efecto. Tal como le adelantaron, el tratamiento no le produjo los efectos deseados.

Robbie Williams en la actualidad Instagram

“Fui para conseguir un techo de paja, pero el hombre me dijo ‘malas noticias, tu cabello es tan delgado que no podemos cortarlo. No servirá de nada”, explicó Williams en relación a la conversación que tuvo con el médico estético. En ese sentido, detalló: “Así que tuve estas inyecciones. Eran una fortuna absoluta, dos viales de estos medicamentos. Cuestan lo mismo que la casa de mi abuela”.

Por otra parte, explicó que no vio ninguna diferencia luego de someterse al procedimiento, pese a que los profesionales le aseguraron que iba a tener un resultado satisfactorio: “Me pusieron las inyecciones y dijeron que en cinco meses mi pelo volverá a crecer mucho más grueso. No pasó nada. Estuve casi siete meses así”.

En tanto, el exitoso compositor reveló que su primer tratamiento para la pérdida del pelo fue un éxito, pero tiempo después volvió al mismo estado en el que se encontraba. Sin embargo, bromeó por la situación y comentó: “Cuando estoy en el escenario y hay una pantalla gigante con mi cara detrás de mí, alguien la mirará y verá a un hombre con doble mentón y sin cabello”.

El último cambio de look del cantante fue en julio del año 2020, cuando su esposa Ayda Field hizo de estilista y le realizó una radical transformación. Asimismo, la mujer compartió un video en su cuenta de Instagram en donde se la pudo ver rapar por completo al cantante británico en el balcón de su hogar.

Su esposa mostró en Instagram el momento en el que le corta por completo el pelo Instagram

Al terminar con su trabajo, abrazó a su marido, miró fijo a la cámara y sonrió. A Robbie se lo veía confundido y solo optó por pasar la mano por la cabeza ya pelada. “Es todo o nada cuando se trata de su cabello y aparentemente, ahora no es nada”, escribió Ayda junto al clip que se cosechó miles de reproducciones.

Por su parte, la estrella internacional también compartió una filmación en la misma red social y expresó: “Estoy perdiendo el cabello y estoy adelgazando. Pensé en apoyarme en él, en lugar de luchar contra él”.

Si bien la pareja bromeó sobre el estilo mohicano del artista, indudablemente el corte causó cientos de reacciones en sus fanáticos, quienes recordaron que el creador de éxitos como “Rock You” lució este look por primera vez hace 23 años en 1998, cuando tenía tan solo 24 años y recién comenzaban sus pasos en el mundo artístico.

El estilo de corte que lleva en su actualidad hizo recordar a su look de los años noventa ShutterStock

Un internauta comentó en la publicación de Ayda: “Ah, es como el Robbie de los noventa otra vez”, mientras que otra persona agregó: “Parece mucho más joven ahora”. Por su parte, un usuario hizo mención a la pandemia y resumió con humor: “Lo que una cuarentena puede causar”.