La pareja estaría realizando los trámites para obtener la visa permanente y se radicaría junto a sus tres hijos en la ciudad estadounidense en el mes de febrero Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2020 • 14:34

El año 2020 trajo diversas complicaciones y cambios de la mano de la pandemia de coronavirus. Esto provocó que algunos famosos tomaran determinaciones drásticas. Es el caso de la modelo y panelista televisiva Rocío Guirao Díaz, que habría tomado la decisión de mudarse con su esposo, el empresario Nicolás Paladini y sus tres hijos a la ciudad estadounidense de Miami.

La familia de la modelo y el empresario de los fiambres estaría tramitando la visa permanente para radicarse en los Estados Unidos, donde piensan arribar con sus tres hijos -Roma, Aitana e Indio- para quedarse en el mes de febrero de 2021, según la información que dio el periodista Rodrigo Lussich en el programa Intrusos (América TV).

La modelo y el empresario tienen planes para vivir en Miami donde, según el periodista Rodrigo Lussich, "seguro tienen algún negocio" Crédito: Instagram

Si bien los protagonistas del traslado no se han pronunciado acerca del tema, según la información difundida en el citado programa, la decisión estaría tomada, y ambos "seguro ya tienen un negocio allá", de acuerdo con lo que agregó Lussich.

Rocío Guirao Díaz se iría a vivir a Miami con su familia. Fuente: América TV 06:04

Video

A nivel laboral, el año ha sido diferente para la modelo que decidió no regresar a la televisión para ser panelista del programa Pampita Online (NET), como lo había hecho en el ciclo anterior. La modelo explicó por qué rechazó su vuelta a la emisión y señaló que este año su trabajo estuvo más centrado en las redes sociales.

"No volví porque no quiero, sé que cuesta entender que alguien no quiera estar en la tele, pero es así. La oferta para volver estuvo. La verdad que no me cerraba económicamente, en comparación con todo lo que estoy generando en casa con mis redes, que me rinde mucho más. Aparte era salir a exponerme en medio de la pandemia", había contado la modelo en el mes de julio.

A la vez, en la misma entrevista, Guirao Díaz agregó que tampoco le cerraba mucho salir a trabajar fuera de casa por una cuestión familiar. "Mi mamá sufre asma crónica, así que me estoy cuidando el doble. Entonces cada decisión que tomo es muy pensada".

A pesar de la ausencia de pantalla, la modelo tuvo este año una redituable actividad centrada en sus posteos de fitness y venta de productos, como su propia línea de bikinis.