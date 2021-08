Tensión con Nancy Pazos: le cortaron el móvil con Intrusos luego de un picante ida y vuelta

Un tenso momento se vivió este miércoles en Intrusos (América), cuando Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, conductores del ciclo, decidieron cortar un móvil que realizaban en vivo con Nancy Pazos. La interrupción se produjo cuando la periodista sugirió que la querían sacar del tema del que hablaba por “miedo”.

Ya con la comunicación finalizada, al explicar el por qué del intempestivo levantamiento del móvil, Lussich, enojado con Pazos, explotó: “¡Basta! P... udos, no ¡Hasta acá!”.

Todo comenzó a poco de iniciado el programa, cuando los conductores informaban que Florencia Peña había sufrido un momento difícil de salud y que luego de no haber podido realizar su programa, una ambulancia había llegado a su casa para asistirla.

Levantan el móvil con Nancy Pazos en Intrusos: "¡Hasta acá, basta!"

Preocupados por la salud de la actriz y conductora, que esta semana estuvo en el ojo de la tormenta por la visita que realizó a la quinta de Olivos el año pasado, en plena cuarentena estricta, Lussich y Pallares señalaron que habían enviado un móvil a su casa, para obtener más información.

Si bien el móvil no pudo hablar con Peña, la que llegó al lugar y atendió al equipo de Intrusos fue Nancy Pazos, que empezó la entrevista con una declaración desafortunada para sus colegas.

Un comienzo desafortunado

“Estoy enojada, triste. Salí del programa y vine a ver a Florencia, encontré el móvil (de Intrusos) en la puerta y casi lo echo a patadas, quiero decirlo, porque no son momentos para estar transmitiendo por televisión, pero Florencia me pidió que hable con ustedes y acá estoy”, dijo la periodista, que es además panelista del programa de Peña, Flor de equipo (Telefe).

“Entendemos, y también vos como periodista entenderás, que lo que también estamos contando es que Flor está de la manera que está por culpa de una campaña inaudita que pasa en las redes y la gente tiene que saber que Flor está mal anímicamente por lo que le está pasando”, le contestó Pallares.

A continuación, Pazos se explayó en la defensa de Peña y de “todas las mujeres que pueden decir algo”. “Nos culpabilizan por tener c... -señaló-. Si pensás, actuas y tenés presencia en determinadas cosas y sos libre de pensar te culpabilizan por una cuestión moral. No debe ser nada fácil para Florencia ni para nadie salir a decir: ‘No soy prostituta’”.

Cada vez más enojada, la periodista se refirió a Fernando Iglesias, que tuiteó una expresión sobre Peña que fue repudiada por colectivos feministas. “Compadezco a María Eugenia Vidal de tener que compartir lista con ese hijo de p.... No solo digo basta por él. Basta, no nos maltraten más”, arremetió Pazos.

El corte del móvil

Pero el momento más tenso del móvil, y el que desencadenó el corte, fue cuando mientras se refería a todos los que habían aludido a Peña en las redes, Pazos habló del periodista Ángel de Brito. “Él se hace el pelo... y escribió concretamente: ‘Flor de gaterío’, ¿Me entendés? Hay que ser mala gente. El mismo señor que claramente nos pidió a todos que nos callemos cuando se casó. Entonces, ¿Dónde están los códigos?”.

Luego de que Nancy Pazos sugiriera que le cambiaron de tema de conversación porque los entrevistadores tenían "miedo", Adrián Pallares decidió cortar el móvil Captura AméricaTV

En ese momento, desde el piso de Intrusos, Virginia Gallardo comenzó a introducir otra pregunta para la periodista. “Y saliendo de esto de las redes...”, comenzó a decir la panelista del programa, a lo que Pazos, de inmediato, replicó: “Sí, salgamos, porque a todos les da miedo hablar de cierta gente”.

“No, para nada, si querés explayarte, explayate. El tema es que estamos hablando de otra cosa”, le dijo entonces Lussich”. “Ya me explayé todo lo que tenía que decir”, respondió la panelista de Flor de equipo.

Entonces fue cuando, ya con poca paciencia, intervino Pallares para terminar el móvil. “Bueno, Nancy, gracias, entonces. Gracias”, dijo, y mientras Pazos salía de pantalla y se escuchaba que decía “No, no”, el co conductor de Intrusos dijo: “Y gracias chicos por estar ahí”.

El descargo de los conductores

Ya con el móvil cortado, Pallares explicó la razón por la que había tenido para terminar abruptamente la conversación con la periodista. “Yo entiendo todo y agradecemos a Nancy que salió a hablar, pero la verdad es que estábamos ahí porque nos enteramos por parte de la gente de Flor Peña lo que le pasaba, no somos desubicados ni nadie se tiene que aguantar que nos quieran sacar a patadas. Nadie nos va a sacar a patadas de ningún lado”, dijo.

“Y que cada uno resuelva sus conflictos con quien deba resolverlos. Estamos hablando de la salud de Flor Peña. Si quieren mezclar otros temas, no nos prestamos a eso”, añadió.

Luego tomó la palabra Lussich. “Entiendo que hay mucha gente nerviosa porque Florencia no está bien de salud. Fuimos con el móvil, elegimos no mostrar la puerta de la casa, cuando llegamos la ambulancia se había retirado”, comenzó el conductor tranquilo.

“Nos dijeron que Nancy Pazos quería salir al aire, la ponemos al aire. Dice que nos quiere sacar a patadas, lo dejamos pasar, que haga su catarsis, que se queje, que hable, y que diga lo que quiera de quien quiera, pero que no nos diga que le cambiamos de tema porque tenemos miedo porque no. Hasta ahí. Hay un límite”, continuó, un poco más vehemente.

“¿Nos quiere c... a patadas?. Que lo diga. ¿Quiere hablar de todo lo que quiera? Que hable. ¿Que diga lo que quiera de Angel de Brito? Que lo diga. Pero que venga una compañera como Virginia, que quiere hacer una pregunta, y nos diga que hace la pregunta porque tenemos miedo, no. Basta ¡Hasta acá! Pelot...dos, no. Hasta acá”, concluyó, ya visiblemente molesto.

LA NACION