La reacción de Benjamín Vicuña cuando descubrió que compartía gimnasio con Rodrigo Lussich

Este viernes, el conductor de Socios del espectáculo (eltrece), Rodrigo Lussich, reveló que el actor chileno Benjamín Vicuña entrena en el mismo gimnasio que él.

En la sección de la “Inti-cam”, Lussich y Adrián Pallares se dirigieron a Vicuña. Un rato antes, la periodista Mariana Brey había revelado una información inédita acerca del actor. Según explicó, el intérprete trasandino “le tiró una onda de levante a Gimena Accardi” en los inicios de su relación con La China Suárez. En ese momento, ambas mantenían una relación de amistad. Acto seguido, la novia de Nicolás Vázquez le habría advertido a su amiga sobre el tema, y ella le habría desestimado la información.

“Benjamín estás haciendo desastres”, le dijo Lussich a Vicuña. Luego, Adrián Pallares reveló que Rodrigo y el actor “comparten gimnasio”, lo cual fue confirmado por su compañero de programa: “Nosotros compartimos gimnasio, donde no estoy yendo muy a menudo igual, ¿porque sabés qué pasa? Mucha presión por este año”, dijo el cronista con su habitual histrionismo.

Después, Mariana Brey le hizo una pregunta pícara al conductor: “¿Lo conocés desnudo?”. A lo que Lussich contestó con picardía: “Desafortunadamente, no. Nos hemos cruzado en la zona del elíptico”. A su vez, el periodista explicó cuál fue la actitud de Vicuña cuando lo vio. “Soy una persona impoluta. Él hace que no me ve. Cuando él me cruza hace que no me ve, pero yo lo veo. Él me hace un ciego”.

Benjamín Vicuña luego de competir en la competencia Ironman Olímpico Gentileza Maxi Martinez Monzón

Asimismo, Pallares le hizo una pregunta a su colega: “ ¿Es verdad que Benjamín se fue a sacar un abono en otro gimnasio también porque no quería cruzarse con vos? ”. Rodrigo Lussich contestó: “Sí, y después cometió el error de volver porque pensó que yo había dejado el gimnasio ya que me fui de vacaciones. Entonces dijo: ‘Este no viene más’. Pero volví”. Lejos de desestimar las palabras, Adrián reafirmó: “Es verdad lo que estamos contando, pagó dos membresías en dos cadenas distintas”.

Entre risas, Lussich admitió: “Una vez que me vio, sintió que no era el lugar indicado para sus fechorías”. Y concluyó su revelación con un pedido explícito para Vicuña: “Benja, escuchá lo siguiente: te pido que si nos cruzamos en el gimnasio, me sigas ignorando. Me corre un frío seco, prefiero que no”