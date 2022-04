Romina Manguel reveló las críticas que sufrió por la diferencia de edad con su novio, 21 años menor

En las últimas horas, Romina Manguel (49) se refirió a la relación con su pareja, a quien le lleva 21 años, y cómo reaccionaron algunas personas de su entorno a esa diferencia de edad. Además, reveló el comentario que le hizo Alejandro Fantino sobre el vínculo y detalló cómo recibieron sus hijas a su novio, luego de que lo presentara formalmente a la familia.

El fin de semana, la periodista formó parte de una importante lista de figuras que participaron en el casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. En el evento, llamó la atención que apareció sola y no acompañada de su pareja.

Sobre eso habló en una entrevista, donde también profundizó en algunas intimidades de la relación. “Mi novio no me acompaña a esos eventos, es perfil bajo. Se dedica a la consultoría política y como es más chico y no le interesan esas cosas, está bien porque cada uno hace la suya”, dijo en diálogo con Detrás de escena (AM 540).

Romina Manguel habló de su relación con un joven 21 años menor y contó el consejo de Alejandro Fantino Instagram

Con respecto a la diferencia de edad, recordó que su novio Matías tiene 28 y que se llevan 21. En esa misma línea, contó que se conocieron gracias a un amigo en común y que en su momento no le preguntó su edad, pero que le sorprendió un comentario: “Me dijo que hacía dos años se había mudado de la casa de los viejos, entonces pensé que había entendido mal”.

Más allá de algunos cuestionamientos que le trajo este factor, destacó que la juventud de su pareja viene junto con otras cualidades que influyen en ella. “Tengo una mirada menos dramática. Me encanta y a los 28 todavía te parece que podés hacer todo. A él todo le parece que se puede hacer y eso me motiva. Tiene un empuje y una garra que están buenísimas”, comentó sobre eso.

En otro segmento de la entrevista, describió cómo fue la reacción de sus hijas al presentar a Matías. Aunque reconoció que no fue fácil con ninguna, confesó que fue más difícil con la mayor, que tiene 14 años: “Costó un poco más porque algunas mamis del cole son bastante conch...das, entonces venían y decían: ‘¿Vos estás saliendo con un pendejo?’”.

El apoyo de Alejandro Fantino

Con respecto a las críticas que recibió por parte de figuras del medio y de otros rubros, Romina Manguel destacó el apoyo del periodista. “Soy muy amiga y él me ayudó mucho en este punto. El me decía que le lleva a Coni (Mosqueira, su pareja,) 25 años y nadie habló de eso nunca”. En esa misma línea, Fantino le recalcó las diferencias en las críticas que recibe en el entorno: “Ale me decía que es chot... porque a él nadie le cuestionó nada y a mí porque soy mujer, sí”.

Por último en la entrevista, aseguró que a pesar de las críticas no tiene ningún problema con la diferencia de edad y citó a Jorge Lanata, después de haber sido parte de su boda. “La vida es una y esa es una enseñanza de Lanata, que antes no creía en nada y este finde se terminó casando por iglesia y sin que le importe la opinión de nadie”, concluyó.