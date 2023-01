Salió el trailer de “El comandante”, la serie sobre Ricardo Fort, y sorprendió una revelación de su hermano Eduardo

escuchar

La aparición en la pantalla chica de Ricardo Fort causó una verdadera sensación. Sus excéntricos vestuarios, la pasión que tenía por la música y sus viajes a Miami lo tuvieron en el centro de la escena durante algunos años. Una década después de su muerte, los fanáticos, que aún lo recuerdan por su estilo y sus icónicas frases, tendrán la oportunidad de conocerlo un poco más, ya que está próxima a estrenarse su propia serie, con una íntima mirada a través de vida y su entorno y varias revelaciones impactantes.

“Siempre de chico soñé que mi vida iba a ser así. Iba a tener mucho éxito y de repente me iba a morir y después iban a hacer una película de la historia de mi vida”. Con estas palabras arranca el tráiler de El comandante Fort, la serie sobre la vida de Ricardo Fort que estrenará Star + el 25 de enero. La producción mostrará su lujosa vida, la turbulenta relación con su padre, el amor de sus hijos y cómo logró convertirse en el excéntrico millonario tan querido y recordado por muchos.

La serie contará con testimonios de Marta y Felipe, los hijos de Fort (Foto: Captura de video)

Con las primeras imágenes que salieron a la luz se pudieron advertir varias cosas respecto al contenido de la serie. Presentará entrevistas exclusivas a sus dos hijos, Marta y Felipe, mientras que otra de las voces presentes será la de Gustavo Martínez, quien se suicidó en febrero de 2022. Él fue pareja del mediático y quedó a cargo de los niños, puesto que en ese momento eran menores de edad.

A medida que transcurran los cuatro capítulos, y bajo la premisa “¿ángel o demonio?”, los fanáticos podrán conocer otros aspectos del millonario, desde la felicidad que sintió hacer realidad sus proyectos hasta la conflictiva vida familiar que tuvo. Uno de los relatos que probablemente de que hablar sea el de su hermano Eduardo. En los pocos minutos que duró el tráiler se lo escuchó hacer una impactante revelación: “El gran problema entre Ricardo y mi papá era que a Ricardo no le gustaba trabajar y eso a mi papá lo ponía loco”.

Primer adelanto de "El comandante Fort"

La serie contará además con material original pero también de archivo. En el adelanto se pudieron observar fragmentos de la faceta artística de Fort, sus producciones teatrales y varias de las performances que hizo a lo largo de los años. Así como le dará lugar al surgimiento de la figura mediática con sus excentricidades, los emblemáticos autos de alta gama y lujosos viajes a Miami, también incluirá algunos de los momentos más duros de su vida, entre ellos las visitas médicas, intervenciones quirúrgicas y las dolencias que sufrió hasta el último día.

Cuándo se estrena la serie de Ricardo Fort

Los fanáticos del cantante cuentan los días para que vuelva a sonar “I know you want me” de Pitbull y puedan ver en pantalla una vez más a quien supo convertirse, en solo cuatro años, en una de las figuras más reconocidas de la farándula argentina.

La cuenta regresiva llegará a su fin el miércoles 25 de enero, día en el que la plataforma Star + lanzará El comandante Fort. La serie contará con cuatro capítulos donde se podrán conocer íntimamente a Ricardo Fort.

