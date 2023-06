Santiago del Moro adelantó un detalle del menú de los Martín Fierro y dejó a todos sin palabras: “En lata”

escuchar

El 9 de julio, en el marco del Día de lndependencia, tendrá lugar la ceremonia de los Martín Fierro en los que se premiará lo mejor de los medios, el entretenimiento y el periodismo nacional. Luego de semanas de especulaciones y rumores sobre quién sería el elegido para la conducción del evento, en la tarde del miércoles, Santiago del Moro finalmente confirmó que fue convocado para realizar dicha labor. En diálogo con Intrusos (América), habló sobre la invitación y adelantó un inesperado detalle sobre el menú que se servirá a los invitados.

Santiago del Moro adelantó un detalle del menú de los Martín Fierro y dejó a todos sin palabras

A lo largo de las últimas semanas, fueron muchos los nombres que se barajaron para la conducción de la quincuagésima primer edición de los Martín Fierro. Como el evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) será transmitido por Telefe, se apuntó a grandes figuras del canal como Susana Giménez, Marley y hasta Wanda Nara, quien en el 2023 y tras años alejada de la pantalla chica nacional, debutó como conductora al frente de MasterChef.

Sin embargo, tras el éxito arrasador que fue la décima edición de Gran Hermano, quien quedó seleccionado para llevar adelante la ceremonia fue Santiago del Moro quien, en diálogo con el magazine presentado por Florencia de la V -el cual confirmó la noticia antes que el mismo conductor estuviese al tanto- habló sobre lo que será su primera experiencia al frente de dicho evento.

Tras el éxito de Gran Hermano, Santiago del Moro fue convocado para conducir los Martín Fierro ADRIAN DIAZ BERNINI

“Estoy feliz con lo del Martín fierro, ya se confirmó. Así que estoy contento”, dijo, apenas comenzada la nota. Y, con entusiasmo, sumó: “Es una fiesta que amo y en su momento estuve por hacerla, hace unos años atrás. Y al final no se dio. Pero ahora están dadas todas las condiciones y después de semejante año con Gran Hermano, me parece que está bueno hacerla. Es divertido, me gusta”.

Asimismo, remarcó que estará solo sobre el escenario y que desde la organización le aseguraron que habrá intervenciones de algunas de las ya nombradas caras del canal. “Muchas figuras de Telefe van a participar también, como pasa todos los años. Susana Giménez es la figura número 1 del canal y seguramente algo va a hacer y en algo va a participar. Creo que va a hacer algo en la presentación, se está buscando algo para que ella haga”, explicó.

Susana Giménez también dará el presente en la ceremonia de los Martín Fierro Gerardo Viercovich

Y continuó: “Seguramente van a estar todas las figuras del canal, de una manera u otra. Y seguramente figuras invitadas de otros canales, también. Es posible que esté Wanda Nara, como conductora de Masterchef tiene que estar. Aparte es un personaje súper polémico, súper atractivo para que esté ahí”.

Luego de expresar su deseo de ganar algo y de admitir que se siente “el rey” al momento de subir a recibir el premio, se refirió a un inesperado aspecto de la noche: la comida que se le servirá a los presentes. “Este año se está armando un premio gigante, espectacular. Me contaron ayer que estuvieron probando el menú y me dijeron que es el más rico que han probado en muchos años. Van a haber muchos invitados”, contó.

Sobre la misma línea, reveló: “El postre va a ser en lata. Lo van a presentar en una lata y viene con un martillo. Vos martillás la lata y descubrís tu postre. ¡El postre en lata va a ser el hit del Martín Fierro! Espero que sea rico”.

Una vez terminada la nota, desde el estudio comentaron que este año habrá 500 invitados y que la fiesta se realizará en en el salón principal del Hotel Hilton.

