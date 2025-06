Laurita Fernández confirmó su separación de Peluca Brusca y enfrentó los rumores de infidelidad: “Es lo mejor”

Después de semanas de rumores y especulaciones, Laurita Fernández rompió el silencio y confirmó su separación de Claudio “Peluca” Brusca, productor televisivo y quien fue su pareja durante más de dos años. La actriz y conductora habló por primera vez sobre el fin de su relación y se refirió a los motivos detrás de la decisión.

En diálogo con el programa Intrusos (América TV), la artista habló primero de su estado de salud, ya que en los últimos días tuvo que ausentarse de varias funciones de La cena de los tontos, obra que protagoniza en el Teatro El Nacional, por un malestar físico. “Me angustia un montón no poder hacer la función, me puse supermal. Sentí la necesidad de contarlo porque realmente no podía más, no podía hacerlo”, expresó sobre la dolencia que la dejó fuera del escenario por varios días.

A continuación, la actriz se refirió al tema que desde hace semanas venía circulando en relación al fin de su noviazgo con Brusca. “Estamos separados. Es muy reciente”, confirmó, dejando atrás la cautela que había mantenido durante las últimas semanas. “Y, como toda separación de un vínculo tan hermoso, uno lo va llevando, pero sabemos que es lo mejor para los dos”, matizó.

Fernández y Brusca se conocieron trabajando juntos en Bienvenidos a bordo, donde él se desempeñaba como productor y ella como conductora. La química entre ambos se trasladó del plano profesional al personal, y durante más de dos años compartieron una relación que, según contaron en distintas entrevistas, estuvo marcada por el afecto y los proyectos compartidos.

Aunque no brindó detalles específicos sobre los motivos que desencadenaron la separación, Fernández dejó entrever que fue una decisión consensuada y basada en el deseo de conservar un buen vínculo entre ellos. “Es un proceso”, dijo.

La actriz también sorprendió al confirmar que continuará trabajando junto a Brusca en el programa Bienvenidos a ganar por la pantalla de elnueve. “Vamos a seguir trabajando juntos. Armamos un equipo que yo lo siento como el alma del programa, es un motor re importante”, aseguró, descartando así cualquier posibilidad de desvinculación del proyecto.





Sobre los rumores de infidelidad

Aunque evitó referirse de manera explícita a los rumores de infidelidad que circularon en las últimas semanas, Fernández no esquivó la pregunta cuando fue consultada sobre una supuesta vinculación sentimental con Emiliano Toper: “Nada que ver”, aseguró.

La conductora se mostró firme al descartar cualquier tipo de relación con el bailarín, que en un primer momento fue apuntado como el supuesto tercero en discordia en la ruptura con Brusca.

Además, la actriz aclaró que la salida de Toper del programa no tuvo que ver con el fin de su vínculo amoroso. “Lejos de eso. Nosotros, más allá de Pelu y de mí, tenemos a Guido que es el productor general del programa y siempre buscamos renovar el jurado, renovar también a los chicos. Me gustaría tener un harem de bailarines, pero los presupuestos son limitados”, explicó, dando a entender que se trató de una decisión laboral.

En ese sentido, insistió en que su separación no estuvo relacionada con la desvinculación del artista del ciclo televisivo. “Nada que ver, cero, de hecho Pelu lo llama siempre para su programa”, resaltó.

Semanas atrás, luego de que comenzaran a circular las especulaciones sobre el supuesto romance secreto de Laurita Fernández con un compañero de trabajo, la conductora había desmentido los rumores en Desayuno Americano (América TV): “Nada que ver. Salí a hablar porque es alguien que labura con nosotros, que trabaja con Pelu hace más de seis años, es un pibe amoroso, divino, y lo nuestro es un vínculo re lindo, re sano. Por suerte dicen eso de alguien que está en el canal con nosotros, que Pelu sabe más la diaria que nadie. Imagínate si dicen algo de algún ámbito en el que él no está, entonces genera algún tipo de cosa rara. Es horrible porque se dice con tanta violencia, además, que no me deja de sorprender”, lamentó.

Hablo el presunto tercero en dicordia entre Laurita Fernandez y Claudio Brusca

En conversación con Intrusos, el bailarín también desmintió categóricamente en ese momento haber tenido un affaire con Fernández y dijo que no la “encararía” por ser “la novia de un compañero” de trabajo. “No me gustan que se digan mentiras. Que se me involucre sentimentalmente no pasa nada, si hay algo cierto, pero con la tranquilidad de que todo eso es mentira no queda otra que reírse”, afirmó.