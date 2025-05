Se separó la última pareja de Love is Blind Argentina

Florencia Fernández y José Luis Fariña, una de las parejas que selló su unión matrimonial en el reality Love is Blind (Netflix), anunciaron su separación. Ambos emitieron un comunicado en sus cuentas de Instagram para anunciar la decisión a sus seguidores.

Florencia y José Luis se conocieron a través de una cabina, sin poder verse. Esta modalidad que caracterizó a Love is Blind, un reality conducido por Wanda Nara y Darío Barassi, puso a prueba a ambos, quienes aceptaron iniciar una relación donde convivieron, afianzaron la relación y dieron el “sí quiero”.

Florencia Fernández de Love is Blind anunció el fin de la relación con José Luis Fariña

Quien dio a conocer primero la noticia fue Florencia, mediante sus historias de Instagram. “Vengo postergando esto, pero quería contarles que con José ya no estamos juntos. Me quedo con los lindos momentos y, de corazón, le deseo lo mejor en su vida”, afirmó, tajante, dando a entender que no hay punto de retorno en el corto plazo.

En esa misma línea, siguió: “Como muchos saben me mudé a Buenos Aires con los gatos y vivíamos con él, así que me acompañarán en el proceso de armar mi nuevo hogar desde cero, en un lugar nuevo”.

Florencia Fernández y José Luis Fariña fueron protagonistas de la primera edición del reality Love is Blind

Tras el abrupto final de la relación, que fue la última que se mantuvo en pie de la primera temporada del reality, Florencia aseguró que el “tiempo dirá” al respecto de una posible reconciliación a futuro.

“Nunca me voy a arrepentir de apostar al amor. Lo vale 100% y sé que la vida se encargará de cruzarme con la persona correcta”, indicó la modelo e influencer en su red social.

José Luis y Flor, una pareja que sorprendió en Love is Blind

Por último, a modo reflexivo, Florencia le brindó un mensaje a sus seguidores: “Amen mucho. Confíen. Entreguen. Inviertan el tiempo, ganas, energía trabajen en ser mejores. Sean la clase de persona con la que les gustaría coincidir. Lo bueno siempre regresa”.

El sentido comunicado de José Luis

Durante la jornada de este domingo, tras viralizarse la publicación de Florencia, su expareja, José Luis apeló al mismo recurso para dar su versión sobre los hechos.

Con un comunicado más corto y conciso, el hombre anunció la separación, admitió que era el mejor camino para descomprimir y le deseó lo mejor para su vida.

El comunicado de José Luis Fariña de Love is Blind

“Quiero compartir con ustedes que decidimos separarnos con Flor. Creo que es lo mejor para los dos y en este momento, la vida nos pone en caminos distintos”, indicó el exparticipante de Love is Blind.

Sin ningún tipo de reproche ante esta situación, Fariña sostuvo: “Siempre voy a estar agradecido, sos una persona espectacular. Me enseñaste muchísimo y vivimos momentos hermosos en este casi año y medio”.

Florencia y José Luis se casaron tras conocerse en Love is Blind

Al igual que su expareja, José Luis deseó que su camino sea próspero y no dejó abierta la puerta a una posible reconciliación en el corto plazo. “Te deseo lo mejor, siempre”, indicó, compungido, el hombre que dio su versión y le puso el broche final a la última relación que había perdurado una vez concluida la primera edición del reality.