Segunda oportunidad para el amor: Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a comprometerse

Apenas un par de años después del inicio del siglo, Ben Affleck y Jennifer Lopez conmocionaron al mundo del espectáculo con una apasionada pero corta relación. Comenzaron a salir y se comprometieron al poco tiempo pero, un día antes de la boda, decidieron posponerla. En el 2004, el casamiento se canceló de manera definitiva y ambos continuaron con sus vidas por separado. Casi dos décadas después, volvieron a reencontrarse y, luego de un año de noviazgo, la autora de “Jenny from the block” anunció que su flamante pareja le pidió matrimonio una vez más.

A mediados del 2003, Lopez y Affleck conformaban una de las parejas más aclamadas por la audiencia. No había lugar al que fueran que no terminara invadido por un batallón de paparazzis y cada uno de sus movimientos quedaba registrado en un centenar de revistas sobre la farándula. Desde afuera podía creerse que se encontraban en el mejor momento de sus vidas, pero puertas adentro la realidad era totalmente diferente. La exposición constante en los medios, el acoso tanto de fans como de las cámaras y las presiones propias de la convivencia dificultaron lentamente el vínculo hasta que ya no aguantó más.

Se comprometieron y, un día antes de caminar juntos al altar, suspendieron la boda. Un año después- más precisamente, en el 2004- anunciaron que el compromiso estaba oficialmente cancelado. Cinco meses más tarde, J-Lo celebró su casamiento con Marc Anthony. De esa unión, que se extendió durante una década, nacieron Emme Maribel y Maximilian David. Affleck hizo lo propio y formó una familia con Jennifer Garner, con quien tuvo a Seraphine, Violet y Samuel.

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron una de las parejas más icónicas de los inicios del 2000 THE GROSBY GROUP

El tiempo pasó y ambos siguieron sus vidas como si nada pero, cuando nadie se lo esperaba, la cantante quedó envuelta en un drama con su prometido Alex Rodríguez y fue el ex Batman quien estuvo ahí para consolarla. A mediados 2021, las fotos que los registraban juntos se volvieron cada vez más frecuentes y, de un día para el otro, anunciaron que estaban juntos de nuevo.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se dejaron ver juntos a mediados del 2021 Grosby Group - OneShotPix/The Grosby Group

Como si de un ciclo se tratara, diecisiete años después de su primer romance, estuvieron de novios menos de un año antes de comprometerse una vez más. La noticia la dio Jennifer a través de su sitio web personal, On the JLo, en donde suele compartir contenido más personal e íntimo. Primero, subió a su cuenta de Twitter un clip en donde explicaba que tenía algo muy importante para contar y que, para verlo, tendrían que inscribirse a la web. A modo de pista, le sumó un anillo a su nombre en la app del pajarito.

El anuncio en sí era un clip en donde miraba románticamente un hermoso anillo ubicado en el dedo anular. La joya consiste en una banda plateada coronada con una imponente piedra preciosa verde, el color preferido -o, según ella, de la suerte- de la artista. De acuerdo a lo que expresó en un newsletter previo, ese tono siempre la acompañó en los mejores momentos de su vida y cree que es un signo de prosperidad.

Jennifer Lopez aseguró que el verde es su color de la suerte captura de video

Horas después de que la filmación saliera a la luz, un representante lo confirmó al sitio norteamericano People y fue cuestión de minutos que todos los portales del mundo hicieran eco de la inesperada noticia. Asimismo, el nombre de las celebridades se volvió tendencia en las redes.