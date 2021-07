Selena Gomez revolucionó Tik Tok con un video que para sus seguidores es un guiño a Justin Bieber

Desde que Selena Gomez desembarcó en Tik Tok, sus fanáticos pueden seguir de cerca su vida cotidiana. En general, la estrella se presta para participar de los challenges que se proponen en la red social, pero uno de sus últimos videos causó furor entre sus seguidores. ¿La razón? La destreza y la gracia de la protagonista de la comedia Only Murders in the Building para sincronizar sus labios con un audio viral que sus fanáticos consideraron que podría tratarse de un guiño a una de sus exparejas, con quien mantuvo una turbulenta relación: Justin Bieber.

Semanas atrás, Gomez sorprendió a sus más de 200 millones de seguidores con un look tan radical como sexy: se deshizo de su atractiva melena castaña para darle paso a una sensual cabellera rubia platinada. “Nuevo look. Necesito elegir nuevos tonos de labios y rubor de Rare Beauty ahora”, escribió la cantante y actriz junto a una selfie en la que mostró sus cambios. La foto primero fue colocada en el perfil de su línea de cosméticos, pero se volvió tendencia cuando la colocó en las historias de su cuenta personal.

La cantante volvió a lucir el pelo rubio. Fuente: Instagram

Ahora, la cantante decidió volver a su antiguo look con el pelo oscuro: así se la puede ver en el último posteo que compartió y que causó furor entre sus fanáticos. Se trata de un video en el que Gomez se filma sí misma sincronizando sus labios con un popular audio mientras toma una Coca-Cola. “Entonces, me estás diciendo que podés leer su carta astral astrológica, pero no podés leer las red flags [advertencias de peligro]?”, simula decir la cantante en el video. Luego, tras una pausa y con mucha actitud, agrega: “¡Hermana!”.

En menos de un día, el video recibió dos millones de likes y una catarata de comentarios, muchos de ellos referidos a una expareja de la artista con quien mantuvo una turbulenta relación. “Amiga, su nombre comenzaba con una J”, escribió una de sus seguidoras, en clara referencia a Justin Bieber. En tanto, otro usuario volvió a recordar el vínculo entre Gomez y el cantante canadiense: “Amiga, era literalmente un Piscis”, redactó un usuario, por el vocalista nacido el 1 de marzo de 1994 bajo ese signo de agua.

La relación entre Gomez y Bieber no solo fue larga sino que también fue intensa, por eso, hasta el día de hoy, el noviazgo entre Selena Gomez y Justin Bieber sigue dando que hablar. En enero de 2020, mientras brindaba una entrevista, la cantante volvió a referirse a su ex e hizo una dura declaración, afirmando que sufrió maltrato emocional por parte de él. “Encontré la fuerza para sanar”, dijo durante una charla con Lulu Garcia-Navarro para NPR, mientras hablaba acerca de cómo siguió adelante después de su separación final con Bieber, en marzo del 2018. “Es peligroso mantenerse en un estado de víctima todo el tiempo, y no intento ser irrespetuosa con lo que digo, yo siento que fui víctima de un cierto tipo de abuso”.

LA NACION