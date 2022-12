De Dawson’s Creek a Friends: cinco famosas escenas de series que fueron improvisadas por sus actores

escuchar

Si bien el guion es la columna vertebral de las ficciones, hay instantes en los que salirse de libreto puede mejorar una secuencia. Desde un beso que se planeó a último momento y que fue celebrado por los fans hasta una pelea a la que se le agregaron frases subidas de tono para generar un mayor impacto, en esta nota repasamos cinco escenas de la TV que fueron improvisadas por los protagonistas.

*Dawson’s Creek y un llanto difícil de olvidar

Dawson's Creek, serie que marcó a una generación

El 20 de enero de 1998, The WB estrenaba Dawson’s Creek , serie que cimentó el terreno para otras producciones teen futuras y que catapultó a la fama sus protagonistas. La producción de Kevin Williamson, el hombre que concibió las ideas para largometrajes de terror icónicos como Scream y Sé lo que hicieron el verano pasado fue un verdadero éxito: se extendió a lo largo de seis temporadas, y se despidió el 14 de mayo de 2003 con su episodio 128, si bien la ficción podría haber concluido tiempo antes, cuando el cuarteto que entablaba amistades y romances en el microclima bucólico de Capeside se mudaba Massachusetts y ya nada parecía ser lo mismo.

El final de Dawson's Creek - Fuente: YouTube

La serie estaba comandada por Dawson Leery ( James Van Der Beek ), su alma gemela y futura escritora y editora Joey Potter (Katie Holmes), el amigo rebelde y con más charme del grupo, Pacey Witter (Joshua Jackson) , y la outsider neoyorkina que era enviada como castigo a ese lugar, Jen Lindley (Michelle Williams), que acaparaba todas las miradas y era catalogada como problemática.

Si bien Dawson’s Creek tiene muchas escenas emblemáticas, en su gran mayoría las que involucran a Joey y a Pacey, hubo una que difícilmente pueda borrarse de la memoria de sus fieles televidentes. Hay algo que es una certeza: ni su propio actor pudo olvidarla. En el capítulo “True Love” en el que Joey deja a Dawson para irse con Pacey (hasta ese momento, su mejor amigo), Van Der Beek protagoniza una icónica escena llorando en el puente que fue utilizada a posteriori como meme y gif. Ese primer plano del llanto desgarrador de Dawson fue tan popular que el actor no pudo eludir su trascendencia y contó que se generó de manera espontánea. “No estaba guionado ese momento, creo, y me pareció apropiado hacer lo que hice por lo que contaba la escena, por lo cual me sorprendió mucho lo que generó porque salió desde un lugar sincero. Me divierte que ahora se rían de mí por esa cara”, reveló.

La cara que fue meme: Dawson llora la partida de Joey a los brazos de Pacey

El actor, que está acostumbrado a reírse de su persona, decidió tiempo después capitalizar su fama en la gran sitcom Don’t Trust the B---- in Apartment 23 donde se interpretaba a sí mismo de manera exacerbada, con inevitables referencias a Dawson’s Creek, y apuntalado por divertidos cameos de sus excompañeros de esa serie que ya es un clásico adolescente.

*Friends, una boda y dos nombres para una sola novia

El elenco de Friends, la icónica serie de los años 90

Corría el mes de mayo de 1998 y Friends se mantenía, con su cuarta temporada, como una de las comedias inoxidables de la pantalla chica. La producción de David Crane y Martha Kauffman decidió cerrar su cuarta temporada con un cliffhanger inolvidable que, como las mejores cosas que surgen en los ámbitos creativos, nació de una casualidad.

En el capítulo “El de la boda de Ross”, el personaje interpretado por David Schwimmer estaba emocionado por contraer matrimonio por segunda vez. En ese caso, con su prometida Emily Waltham (Helen Baxendale), en un casamiento en Londres para el que viaja todo el grupo con excepción de Phoebe (Lisa Kudrow) por su avanzado embarazo. La que decide sumarse a la boda a último momento es la exnovia de Ross, Rachel (Jennifer Aniston) y su mera presencia descoloca a Ross. En lugar de decir “Te tomo a ti [como esposa], Emily”, se confunde y dice “Te tomo a ti, Rachel”, y así su matrimonio colapsa antes de empezar .

El responsable de ese error fue el propio Schwimmer, quien sin querer terminó gestando uno de los mejores momentos de la sitcom. “El mérito lo tiene David”, contó uno de los productores ejecutivos de Friends, Greg Malins, quien compartió con los fanáticos de la serie lo que estaba pautado en el guion de Shana Goldberg-Meehan y Scott Silveri. “ Su frase era: ‘Emily, el taxi nos está esperando afuera’ o algo por el estilo. Y cuando entraba a decirlo a la habitación se confundía y decía: ‘Rachel, el taxi nos está esperando afuera’; pero cuando notamos el error nos miramos con David [Crane] y dijimos: ‘¡Nos quedamos con esto! ”. De hecho, el traspié de Schwimmer le brindó un mayor dramatismo a la secuencia y fue un guiño inconsciente a los lugares comunes de las comedias románticas de la época.

*The Office y un gran aporte de John Krasinski

The Office, extraordinaria sitcom basada en la ficción británica

Basada en la serie homónima de la BBC cocreada y protagonizada por Ricky Gervais, la versión norteamericana de The Office del showrunner Greg Daniels no se quedó en la sombra de la producción original sino que le aportó su propia óptica al relato ambientado en la compañía Dunder Mifflin que tenía como jefe a Michael Scott (un supremo Steve Carell) y a un heterogéneo equipo de trabajadores. Entre ellos se encontraban Jim Halpert ( John Krasinski ) y Pam Beesly ( Jenna Fischer ), quienes nunca hallaban el momento ideal para estar juntos. En la reciente workplace sitcom que se embebe de The Office, la gran Abbott Elementary, sucede algo similar entre los personajes de Janine (Quinta Brunson) y Gregory (Tyler James Williams), la clásica pareja encantadora que tiene en vilo a los fanáticos que quieren ser testigos de un final feliz.

En The Office, la eterna dilación del instante en que Jim finalmente le confiesa su amor a Pam termina en el capítulo 22 de la serie (“Casino Night”), en su segunda temporada y, como el episodio de Friends, en una escena que concluye con un cliffhanger que es el esperado beso. Esa viñeta, a su vez, es precedida por aquella en la que Jim expone sus sentimientos y Pam lo rechaza con la frase: “No sabés lo que tu amistad significa para mí”. El rostro de él se transforma y, mientras se le nublan los ojos por un llanto inminente, le dice: “No me digas eso” con una mezcla de angustia y frustración. La frase, que no está en el guion de Steve Carell, fue añadida por Krasinski con una naturalidad que hace que la escena sea aún más agridulce.

*Euphoria y una pelea que se salió del guion

Sydney Sweeney en la segunda temporada de Euphoria HBO Max

La segunda temporada de Euphoria, estrenada en enero, se convirtió en uno de los grandes éxitos televisivos de 2022 . En su vuelta a la pantalla de HBO, el drama de Sam Levinson tomó una decisión narrativa que fue bastante cuestionada: la relación entre Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi), que se inició con un engaño a Maddy (Alexa Demie), mejor amiga de la primera y novia del segundo. El vínculo tóxico podría resumirse en una secuencia en la que Sweeney improvisa la ya famosa frase “¡Yo estoy más loca!”, cuando Nate alude a lo que Maddy podría hacer si se enterase de su romance.

De todas formas, según contó la actriz, esa no fue la única línea de diálogo que improvisaron con Elordi sino que se dejaron llevar en sintonía con ese memorable y lúgubre cuarto capítulo escrito y dirigido por Levinson, “Tú que no puedes ver piensa en los que sí”. “Jacob y yo hicimos la escena como estaba escrita”, aclaró la actriz en diálogo con The Cut, pero hizo una salvedad: “Llegamos a un momento en el que pensamos que podíamos agregar más cosas para elevar la tensión y así lo hicimos”, declaró la actriz nominada al Emmy por su excelente interpretación en una de las series más debatidas del año.

*Stranger Things y el beso que agregaron sus protagonistas

Si hubo un beso que se hizo esperar, ése fue el de Joyce Byers (Winona Ryder) y Jim Hopper (David Harbour) en Stranger Things. Finalmente, luego de permanecer toda la cuarta temporada separados, y en medio de un rescate épico en Kamchatka, la pareja se reencontró en la peor de las circunstancias y se tomaron su tiempo para estar juntos sin los incesantes conflictos.

De todos modos, en el guion de ese gran noveno episodio, “The Piggyback” (traducido como “El huésped”, aunque su correcta acepción es “A cococho”, en relación a la subtrama de Eleven, Max y Vecna), escrito por los hermanos Duffer, el beso no estaba incluido ¿Quiénes decidieron a último momento sumarlo a la secuencia? Ryder y Harbour. La elección fue más que acertada, no solo porque el beso se había hecho rogar demasiado sino también porque se creó un espacio para que los protagonistas adultos de la ficción pudieran brillar como en los inicios del fenómeno de Netflix , que concluirá con su quinta temporada que empezará a filmarse en mayo de 2023.