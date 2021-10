La precuela de Game of Thrones y la secuela de Sex and the City, cada vez más cerca

La guerra del streaming acaba de inaugurar nuevos campos de batalla y de presentar relucientes armas para la conquista de los territorios más disputados. Hoy, para anunciar su llegada a Europa el próximo 26 de octubre, HBO Max reveló detalles de House of the Dragon y And Just Like That, dos de sus series más esperadas y las que suponen atraerán a los suscriptores en países como Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, España y Andorra, los primeros en tener acceso a la plataforma en Europa. Como sucedió con el especial de Friends, argumento de venta del servicio al tiempo de su lanzamiento en Latinoamérica, quedó más que claro que HBO Max pone todas sus fichas en el reconocimiento de marca que le dieron sus series más exitosas y recordadas, en este caso Game of Thrones y Sex and the City.

Lo cierto es que como demuestra la industria del cine con sus infinitas secuelas, precuelas, spin-offs y relanzamientos, usualmente la competencia del presente se libra con los contenidos del pasado. Un juego que ya aplicó también Disney+ con sus series más exitosas como The Mandalorian y WandaVision. Habrá que ver si la nostalgia y el fanatismo por sagas como las creadas por George Lucas y George R.R, Martin conseguirán el impacto suficiente para hacerle frente a Netflix y sus producciones originales; de hecho, el gigante rojo del streaming apelará pronto al reconocimiento de los fanáticos de las novelas gráficas cuando estrene la esperada adaptación de The Sandman, de Neil Gaiman.

Por ahora, las novedades reveladas en el evento de promoción de HBO Max Europa mostraron el primer adelanto de House of the Dragon. En el teaser de apenas un minuto se ve a muchos de los personajes de la nueva serie a estrenarse en 2022, que transcurre doscientos años antes de los hechos narrados en las ocho temporadas de Game of Thrones y está basada en la novela Fuego y sangre, de Martin, publicada en 2018.

Primer adelanto oficial de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que se estrena en 2022

“Dioses, reyes, fuego y sangre. Los sueños no nos hicieron reyes, los dragones si”, dice Daemon Targaryen (Matt Smith), el hermano menor y heredero al trono del rey Viserys Targaryen (Paddy Considine), en el video, que también presenta al resto de los personajes centrales de la nueva serie. Entre los rubios aristócratas aparecen la princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), jinete de dragones -como su descendiente Daenerys- y primogénita del rey y su tía Rhaenys Targaryen (Eve Best), excluida del poder por haber nacido mujer.

Rhys Ifans interpreta a Otto Hightower, la mano del rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) @houseofthedragonhbo

Los fanáticos de Game of Thrones se regocijarán viendo de nuevo al trono de hierro y tratando de descifrar las intrigas palaciegas y los trucos bajo la manga de la mano del rey Otto Hightower (Rhys Ifans), además de las hazañas de Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint), el comandante de la armada más famoso de la historia de Westeros. Con las imágenes de justas medievales, oscuros pasajes y un especial énfasis en mostrar la cercanía entre Daemon y Rhaeyra Targaryen, tío y sobrina, House of the Dragon promete continuar el legado de la exitosa serie que la precedió, tarea a cargo del showrunner Miguel Sapochnik, un veterano de la saga que dirigió episodios legendarios como “Battle of the Bastards” y “The Long Night”.

Y para cubrir los intereses de todos sus potenciales suscriptores, el lanzamiento de HBO Max Europa incluyó el anuncio de la fecha de estreno de And Just Like That…, la continuación de Sex and the City que estará disponible en diciembre en la plataforma. Con un corto video desde la grabación de la serie en Nueva York, Sarah Jessica Parker, su protagonista y productora, compartió la buena noticia para los ansiosos seguidores de la historia de Carrie (Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), que ahora mostrará como son sus vidas como mujeres de cincuenta años en la Manhattan actual, aunque vista a través del filtro de romance que le aporta la ficción.

And Just Like That, la continuación de Sex and the City anunció su fecha de estreno

La novedad del estreno de los nuevos episodios antes de fin de año llegó apenas unos días de la triste noticia de la muerte del actor Willie Garson, quien interpretaba a uno de los mejores amigos de Carrie, Stanford Blatch, un personaje que aparecerá en la serie junto a otros veteranos de Sex and the City como Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg y Evan Handler y los debutantes en el universo del brillo y el glamour neoyorquinos Sara Ramírez (Grey’s Anatomy), Sarita Choudhury (Homeland), Nicole Ari Parker (Empire) y Karen Pittman (The Morning Show).