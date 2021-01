Las diez mejores series y películas del 2020, según el American Film Institute

Bridgerton fue incluida en la lista de las diez mejores series y películas del año del American Film Institute Crédito: Netflix

Si este fuera un enero como todos, por estos días ya se habrían entregado al menos uno de los galardones de la temporada de premios de Hollywood y, como si se tratara de un derecho adquirido irreversible, estaríamos discutiendo por el valor artístico de series y películas y por las decisiones sartoriales de los nominados en la alfombra roja. Pero no. Ya se sabe que, como tantas otras cosas relacionadas con la industria audiovisual, las ceremonias están postergadas y con ellas las divertidas polémicas a su alrededor.

La buena noticia de esta semana es que a pesar de no poder realizar su festejo de modo presencial, la prestigiosa asociación American Film Institute dio a conocer sus elegidos de 2020 tanto en el cine como en la TV.

Ted Lasso, disponible en Apple TV+ Crédito: Apple Tv

Así, en la lista de las diez mejores series del año -nueve de ellas disponibles en la Argentina-, aparecen las debutantes Bridgerton (Netflix), Ted Lasso (Apple TV+) y Lovecraft Country (HBO) y las miniseries Gambito de dama, Poco ortodoxa (ambas de Netflix), Mrs America (Fox Premium), The Good Lord Bird, creada y protagonizada por Ethan Hawke y aun inédita en la Argentina, y la cuarta temporada de The Crown. La destacada lista de ganadores se completa con The Mandalorian (Disney+) y con Better Call Saul (Netflix)

Amanda Seyfried y Gary Oldman en Mank

Por otro lado entre las diez películas elegidas están los films disponibles en Netflix 5 sangres, de Spike Lee; La madre del Blues, Mank, dirigida por David Fincher, y El juicio de los 7 de Chicago, de Aaron Sorkin. En la lista también figuran Una noche en Miami y El sonido del metal, disponibles en Amazon Prime Video, y Soul, la nueva película animada de Pixar estrenada en Disney+.

También figuran en la lista las aun inéditas localmente Judas and the Black Messiah -que tendrá su estreno mundial en el festival de Sundance en febrero-, Minari, ganadora del premio al mejor film dramático y del galardón del público en ese mismo festival el año pasado, y Nomadland, la película protagonizada por Frances McDormand y dirigida por Chloé Zhao que, apertura de salas mediante, podría estrenarse en febrero en la Argentina y que es, hasta ahora, la favorita de esta particular temporada de premios.

Para completar sus reconocimientos de 2020, el American Film Institute le concedió un premio especial a Hamilton, la exitosa obra musical creada por Lin-Manuel Miranda que el año pasado estrenó su versión filmada en Disney+.

