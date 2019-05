El actor interpreta a Euron Greyjoy, el gran aliado de Cersei Lannister Crédito: Captura

No es fácil contentar a todos a la hora de darle un cierre a una de las series más exitosas de los últimos años. Es por eso que desde que comenzaron las críticas a las decisiones narrativas de Dan Weiss y David Benioff, los guionistas de Game of Thrones , para esta octava y última temporada, hubo varios de los actores de la serie que opinaron a su favor. Se sabía, desde tiempos en donde el hermetismo sobre la trama era extremo, que el final para muchos sería "agridulce". Sin embargo, después de la emisión del quinto capítulo, muchos directamente tildaron a toda la temporada de "mala". Incluso algunos seguidores llegaron a firmar una petición y a crear una solicitud de Change.org- que busca recolectar 150.000 firmas- para que la temporada completa no esté a cargo de Weiss y Benioff y retome la línea argumental de George R.R. Martin , quien sigue escribiendo el último libro de la saga.

En medio de todo este revuelo, que hoy en un mundo hiperconectado genera mucho más ruido que lo que sucedió con otros esperados finales como por ejemplo el de Lost, uno de los actores contestó a las críticas. Después de su despedida de GOT, en el último capítulo emitido, Pilou Asbæk -quien le da vida a Euron Greyjoy- fue entrevistado por Insider y no dudó en dar su punto de vista. "Apoyo a Dan y David [en referencia a los guionistas]. Creo que son felices con lo que han creado. Porque, en éste momento, algunas personas están muy enfadadas y otras están muy felices", dijo.

Y agregó: "Así que chicos, por favor. Todos han hecho el mejor trabajo que pudieron, y en las circunstancias que pudieron, y creo que la serie resistirá el paso del tiempo. Honestamente, lo juro por Dios, es lo que creo. Así que espero que Dan y David acaben sentados en el trono".

Dentro de las observaciones que hacen los espectadores sobre la temporada se encuentran: que la resolución está siendo apresurada y que no se le estaría dando a los personajes la posibilidad de llegar a los climax necesarios -como el caso de Daenerys Targaryen-. También juzgan algunas muertes como "livianas" y se han cansado de encontrar errores de edición, como el del vaso de café en una escena en Winterfell.

Pilou interpretaba a uno de los villanos más odiados de Game of Thrones, Euron Greyjoy. Además de ser el responsable de la muerte de Rhaegal, el dragón de Dany, también dejó malherido a Jaime Lannister, tras batirse a duelo mientras la Fortaleza Roja estaba haciendo asediada por el fuego de Drogon. Lejos del carácter displicente de su álter ego en la ficción, el actor se mostró comprensivo con los responsables del cierre de la serie, que termine como termine-este domingo se emitirá el capítulo final- ha marcado a fuego a todos los televidentes.