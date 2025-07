¡Protagonistas al fin! Siete actores que pasaron años en segundo plano hasta que les llegó el momento de brillar

A veces los llaman actores secundarios, de reparto o de carácter. Cada tanto son distinguidos con el título de ladrón de escenas y aunque el término pretende ser un halago para los intérpretes que logran destacarse en una ficción determinada también es una manera delicada de subrayar que sus personajes son pequeños, siempre peleando por el pedacito de espacio que los guiones les asignan. Claro que en algunas ocasiones, a fuerza de paciencia, talento y de seleccionar el proyecto indicado, algunos actores logran pasar del segundo plano al primero, se reciben de ser el amigo/a, hermano/a, enemigo/a o cnyuge del protagonista para transformarse en uno. Ese cambio de estatus se puede medir de varias formas, pero una de las más contundentes son las nominaciones a los galardones más prestigiosos de la industria norteamericana. Así lo demuestran algunos integrantes de la lista de candidatos a los premios Emmy 2025 que se dio a conocer este martes. Allí consiguieron menciones siete actores que después de años de ser los mejores segundones lograron romper la barrera que los separaba de los papeles protagónicos que se merecían.

Bryan Cranston, tu cara me suena

Bryan Cranston pasó décadas como actor de reparto hasta que con Breaking Bad le llegó la oportunidad de ser el protagonista de la historia HENRY NICHOLLS - AFP

Puede que Bryan Cranston sea el ejemplo más acabado de lo que significa ser un laburante en Hollywood. Criado por padres que soñaban con ser grandes estrellas, pero apenas podían conseguir papeles para mantener a flote a la familia, el intérprete pasó más de una década trabajando de actor invitado en cuanta serie lo quisiera contratar por uno o dos episodios. De Walker Texas Ranger a Sabrina, la bruja adolescente, sus personajes eran apenas recordables en programas bastante olvidables en los que de todos modos Cranston trabajaba contento por poder dedicarse a la actuación para vivir.

La posibilidad de conseguir mejores papeles en proyectos más estimulantes no se le cruzaba por la cabeza y sin embargo, su persistencia le consiguió algunos personajes que después de más de 15 años de carrera lo fueron acercando al centro de la escena. Primero fueron sus apariciones en Seinfeld, luego el papel del astronauta Buzz Aldrin en la miniserie De la tierra a la luna y finalmente el éxito de la sitcom familiar Malcolm in the Middle le dio la popularidad que no estaba buscando. Pero fue su participación de un episodio en Los expedientes secretos X la que le abrió, años más tarde, las puertas del Olimpo de Hollywood. Es que el guionista de aquel capítulo era Vince Gilligan quien una década después de esa colaboración lo convocó para protagonizar Breaking Bad. Y así tras 25 años en la industria, Cranston se transformó en el tipo de actor protagonista que se puede dar el lujo de aceptar un papel de invitado en una comedia, en este caso The Studio (Apple TV+), por la que acaba de ser nominado a un premio Emmy.

Julianne Nicholson, entre el drama y la comedia

Julianne Nicholson, en Mare of Easttown IMDB.com

Una de las características más celebradas de los llamados actores de carácter es su habilidad para trabajar en diferentes géneros, dándole credibilidad y peso a personajes que podrían pasar desapercibidos en las manos equivocadas. Ese es uno de los talentos de esta actriz que esta semana fue nominada a los premios Emmy por partida doble por un par de proyectos tan diferentes entre sí como son los papeles que le tocaron en suerte.

Julianne Nicholson, formada en el teatro neoyorquino y que, como muchos de sus colegas instalados en la Gran Manzana, trabajó regularmente en series que se graban allí como La ley y el orden tuvo un prolífico año laboral. A los 53 años la intérprete no solo encarnó a la misteriosa Sinatra en Paradise, un papel por el que competirá en la categoría de actriz de reparto en un drama sino que también fue la desaforada “dance mom” en la comedia Hacks, otro personaje que le consiguió una nominación aunque esa vez en el rubro de actriz invitada en una comedia. Para completar la racha actual Nicholson, quien en 2021 ganó su primer Emmy por un papel secundario en Mare of Easttown, también es la protagonista de la reciente Dope Girls, una miniserie producida por la BBC-disponible en HBO Max-, sobre la mujer que comandaba el submundo de la droga en Londres a principios del siglo 20.

Kathy Bates, lejos de jubilarse

Kathy Bates en la serie Matlock Archivo

Algo más de tres décadas después de ganar el Oscar a la Mejor actriz protagónica por su papel en Misery, esta semana la intérprete de 77 años se transformó en la nominada de mayor edad de la categoría de actriz principal en un drama en toda la historia de los premios Emmy. Bates lleva más de cuarenta años trabajando en cine y televisión y sin embargo antes de conseguir el papel protagónico en la serie Matlock-una remake del drama legal del mismo nombre producido en los años 80-, según ella misma explicó, estaba semi retirada, convencida de que sus días en los sets ya habían quedado atrás. Gracias al éxito de Matlock-no está disponible para ver en la Argentina-, la actriz ya no piensa en jubilarse. Si bien tuvo que esperar para que sucediera, Bates por fin recibió la recompensa por su paciencia con la industria que muchas veces no la tuvo en cuenta como protagonista.

La reacción de Kathy Bates a la nominación al Emmy

Walton Goggins, de villano a protagonista

Walton Goggins en la ceremonia de entrega de los premios Emmy de 2024 Jae C. Hong - Invision

Hasta hace pocos años Hollywood no sabía muy bien qué hacer con este actor con el carisma y la presencia escénica para ser protagonista, pero cuya intensidad y aspecto físico lo ubicaban más cerca de los villanos del cuento. De hecho, fue su interpretación del temible y al mismo tiempo encantador criminal Boyd Crowder en la serie Justified la que le consiguió su primera nominación a los Emmy en 2011-ahora sumó otra mención por su papel en The White Lotus- y el lugar de ser el actor de carácter que toda ficción quería tener. Sin embargo, a pesar de su destacada participación en Los 8 más odiados (2015), de Quentin Tarantino, fue recién en 2024 que Goggins dio con un papel protagónico a su altura gracias a la serie Fallout, disponible en Prime Video. En la adaptación de un popular videojuego el actor encarna a The Ghoul, el villano más terrorífico de los que le tocó interpretar. La intensidad de la interpretación del actor logró atravesar la impresionante máscara roja que le cubre la cara y es la marca registrada del cruel y misterioso sobreviviente de un apocalipsis nuclear. Claro que antes de Fallout-por la que fue nominado el año pasado a Mejor actor protagonista en un drama-, Goggins demostró que su rango interpretativo es tan amplio como para encarnar casi en simultáneo a Rick, el vengativo y perturbado huésped en The White Lotus y al estrambótico Baby Billy Freeman en la desopilante comedia The Righteous Gemstones. (ambas disponibles en HBO Max).

Para él, los aplausos y los papeles más interesantes también estuvieron acompañados de una mayor exposición mediática: aunque hace unos años no muchos podían identificarlo por nombre, hace pocos meses el éxito de The White Lotus lo convirtió en el centro de los chismes por su supuesta mala relación con Aimee Lou Wood, la actriz que interpreta a su interés romántico en la ficción de HBO.

Jean Smart y el reconocimiento que merecía

Jean Smart finalmente logró su consagración en Hacks

En 2021 el diario The New York Times publicó un extenso reportaje con la actriz a propósito de sus más de cinco décadas de carrera en pantalla. La entrevista también tenía como objetivo promocionar el estreno de Hacks, la comedia en la que por fin Jean Smart era la protagonista indiscutida. La actriz acababa de cumplir 69 años y ya tenía nueve nominaciones al Emmy —tres por comedia, cuatro por drama, dos por miniserie— y tres estatuillas, todos como actriz invitada o de reparto. Lo que sucedió tras el lanzamiento de Hacks ya se sabe: la comedia de HBO Max fue destacada como una de las mejores de los últimos años y su protagonista logró el reconocimiento que su carrera merecía.

Gracias a Deborah Vance, su personaje en la serie, ya ganó tres galardones de la Academia de televisión como actriz principal en una comedia y esta semana sumó una nueva nominación en ese rubro por su trabajo en la serie que ganó el Emmy a Mejor comedia el año pasado y este volverá a competir por el mismo galardón.

Colman Domingo por todos lados

Durante los largos meses de la temporada de premios cinematográficos que se extendió entre finales de 2024 y principios de 2025, Colman Domingo estaba en todos lados. En busca de una nominación a los Oscar por su trabajo en el film Las vidas de Sing Sing (disponible en Prime Video), el actor emprendió una campaña promocional intensa con el fin de dar a conocer el proyecto independiente. Sus esfuerzos dieron frutos cuando fue nominado en la categoría de intérprete principal que finalmente ganó Adrien Brody. Pero en el caso de Domingo la nominación-la segunda consecutiva para él-, resultó la prueba más tangible de su estatus como estrella. Un nivel que el actor alcanzó gracias al impulso que le dio la exitosa serie Euforia. Aunque el actor ya aparecía desde 2015 en el programa Fear the Walking Dead durante tres décadas el foco principal de carrera fue el teatro. En TV todo cambió cuando fue contratado como Ali en el ciclo de HBO. Desde ese momento, pandemia mediante, el público general empezó a identificarlo, le llegaron las primeras ofertas para protagonizar películas y finalmente su primer papel principal en la miniserie La locura, disponible en Netflix.

En la misma plataforma también puede verse su primera participación en una comedia televisiva. Se trata de Las cuatro estaciones, la ficción creada por Tina Fey en la que Domingo no solo forma parte del elenco central de la historia, un papel por el que acaba de ser nominado a mejor actor de reparto en los premios Emmy, sino que también se puso detrás de las cámaras para dirigir uno de sus episodios.

Alan Tudyk, una voz conocida

Tudyk es uno de los más convocados actores de doblaje que consiguió su primer protagónico frente a las cámaras tras veinte años de carrera Paul Archuleta - Getty Images North America

Entre los actores que tuvieron que esperar muchos años para conseguir encabezar un proyecto televisivo Alan Tudyk quizás sea el menos “visible” de todos. Es que el intérprete es más conocido por su voz que por su presencia en escena. Con un talento vocal ideal para los personajes de animación, el actor formado en el teatro llevaba casi diez años de carrera con participaciones secundarias en cine y TV, cuando le puso la voz -en la versión original-, a varios de los animalitos de La era del hielo, al robot del largometraje Yo, robot, protagonizada por Will Smith, al rey de los videojuegos en Ralph, el demoledor y a una larga fila de personajes animados o creados digitalmente en busca de una identidad. Así llegó hasta Rogue One. Una historia de Star War, el film en el que Tudyk le puso voz a K-2S0, el androide copiloto de Andor, el personaje central interpretado por Diego Luna, al que volvió a dar vida en la serie Andor y por el fue nominado al Emmy por Mejor actuación vocal.

Más allá de su prolífica carrera como actor de doblaje y ocasional intérprete secundario frente a las cámaras fue recién en 2021, a los cincuenta años y tras más de dos décadas como actor profesional que a Tudyk por fin le llegó la hora de ser el protagonista de la historia. El relato en cuestión fue Resident Alien (disponible en Netflix y Disney+), una serie cómica de ciencia ficción en la que interpreta al alienígena del título, un poderoso ser varado en la Tierra que aprende a ser “humano” gracias a su obsesivo consumo de la serie La ley y el orden.