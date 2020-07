Sobrevivir a las vacaciones: series y películas para ver con adolescentes

Amor de gata, un animé altamente recomendable para quienes disfrutaron de Your Name, disponible en Netflix

Ni tan maduros como ellos creen ser, ni tan niños como sus padres creen que son, aun en las mejores de las circunstancias, la convivencia con adolescentes puede ser complicada. Y, se sabe, en este momento el mundo no está pasando por su mejor momento. Sin los rigores del aislamiento social y la cuarentena que cortó de cuajo el año escolar ya podía ser complicado conseguir que los chicos no tan chicos encontraran algo para ver que no les pusiera los pelos de punta a sus padres o asaltara los sentidos de sus hermanos menores. Con la pandemia, estas vacaciones de invierno serán como ninguna otra. Así, descartadas las reuniones de amigos presenciales y las salidas al cine y al teatro, lo que queda es encontrar contenido que sea interesante, novedoso, entretenido, apto para su edad y que al mismo tiempo no sea "para viejos". Lo que sigue son cinco series y cinco películas recomendadas para que vean los adolescentes de la casa y los adultos puedan compartirlas con ellos. O tomarse un merecido descanso.

Series

Carta para el rey

Carta al rey. Adaptada libremente de una novela de 1962 escrita por la autora holandesa Tonke Dragt, este relato épico con algunos toques de magia y fantasía cuenta la historia de Tiuri (Amir Wilson), un joven escudero que pasa de descastado huérfano a héroe del cuento. El joven de 16 años vive en el reino de Dagonaut pero nació en una tribu que fue aniquilada: su condición de refugiado lo vuelve una especie de paria. Con todo en su contra, Tiuri demuestra su nobleza cuando en mitad de un ritual de iniciación para convertirse en caballero va al rescate de un jinete desesperado por entregarle una carta al rey de Unauwen. Así, la serie de seis episodios seguirá las aventuras del valiente guerrero en lucha con las fuerzas oscuras que quieren apoderarse de su mundo. 1 temporada. Disponible en Netflix

Doom Patrol Crédito: Hbo

Doom Patrol. El lema con el que se dio a conocer en los primeros años 60 el cómic de DC en el que está basada esta serie fue "los superhéroes más extraños del mundo" . Y casi sesenta años después su versión televisiva le hace justicia a la premisa. Autorreferencial, bizarra y deforme, la serie cuya segunda temporada se estrenará en septiembre por HBO cuenta con unos personajes con poderes, aunque llamarlos superhéroes puede ser un tanto exagerado: es que ni siquiera ellos se identifican como héroes y sus dones son más carga que bendición. Comandados por Jefe (Timothy Dalton), un misterioso científico en silla de ruedas, la patrulla de la destrucción está integrada por el Hombre Negativo (Matthew Bomer) un aviador que con el cuerpo íntegramente quemado descubre que tiene la capacidad de crear un avatar de energía pura; Elasti-girl (April Bowlby), exestrella de cine de los años 50 que luego de sumergirse en una laguna maldita sufre de una intermitente deformidad corporal; Crazy Jane (Diane Guerrero), que tiene un poder para cada una de sus 64 personalidades y Robotman (Brendan Fraser), un piloto de autos de carrera que luego de un terrible accidente sobrevive apenas como un cerebro dentro de un cuerpo metálico. 1 temporada. Disponible en HBO Go

Manjares divinos Crédito: Netflix

Manjares divinos. Una experiencia de colores, texturas y sabores, esta competencia culinaria le aporta novedad a un género cada vez más adocenado. Producido por la señal británica Channel 4, el programa transformó la habitual cocina y despensa con la que cuentan los concursantes en un Jardín del Edén. Con la conducción de la comediante Jayde Adams y los chefs Heston Blumenthal, Carla Hall y Niklas Elkstedt como jueces, los participantes preparan sus platos en medio de un bosque donde todo es comestible. En tres rondas y aprovechando cada rincón del elaborado set de grabación, los cocineros amateur presentan sus platos a los jurados, aquí denominados "dioses", que decidirán quién será el ganador de la preciada manzana dorada. Gracias a una edición inteligente y dinámica, la estructura repetida no llega a aburrir e incluso permite que los espectadores puedan elegir a sus participantes favoritos y de alguna manera sentirse como parte del juego. 1 temporada. Disponible en Netflix

Eléctrica 00:58

Video

Eléctrica. Entre el absurdo y el ridículo, esta serie creada por Esteban Menis se divierte parodiando a la producción televisiva y sus ilusos integrantes. El propio Menis interpreta a Jonathan Mayer, dueño de una productora pequeña pero de ambiciones enormes. Puesto a realizar un programa cultural distinto con el dibujante Liniers, quien interpreta una ramplona versión de sí mismo, Mayer no entiende de razones, respeto por el prójimo y mucho menos de una relación de trabajo honesta. Los que lo padecen más por blandos y despistados que por otra cosa son Ronnie (Iair Said). el pasante que lleva años sin cobrar un peso y hasta cada tanto debe aportar algo de capital para salvar a la productora del desastre, y Analía (Paula Grinszpan), secretaria todo terreno que es el blanco preferido de las humillaciones del jefe. La series juega con un eje temático por episodio que replica el tópico del ciclo dentro de la ficción -la muerte, el arte y el dinero son algunos de ellos- e invitados famosos como Lali Espósito y Jorge Drexler que se divierten jugando a ser ellos mismos cuando las cámaras se apagan y se caen las caretas. 1 temporada. Disponible en Flow

Anne with an E

Anne with an E. Un clásico de la literatura juvenil anglosajona, Anne de los Tejados Verdes, escrita a principios del siglo XX por la autora canadiense Lucy Maud Montgomery, lleva ya varias adaptaciones tanto en cine como en TV. La más reciente explora no sólo la vida de la joven huérfana cuando llega por equivocación al hogar de los hermanos Matthew y Marilla Cuthbert, sino el pasado de maltratos que la llevaron hasta su puerta. Con la interpretación de la expresiva Amybeth McNulty, la ficción es una oda al poder salvador de los libros, la imaginación y la naturaleza. Aun sin el encanto de la serie sobre el personaje que se vio en los años 80, esta nueva vuelta del clásico celebra también la familia, la amistad y la empatía como valores siempre imprescindibles. 3 temporadas disponibles en Netflix

Películas

Trailer de Gigantes de acero 02:31

Video

Gigantes de acero. El futuro cercano que imaginaba esta película ya está aquí. El film de 2011, dirigido por Shawn Levy (Stranger Things) y producido por Steven Spielberg y Robert Zemeckis, está ambientado en 2020. Según la historia que cuenta la película, que combina la ciencia ficción con el drama familiar, a veinte años de comenzado el siglo XXI el boxeo entre seres humanos fue reemplazado por las peleas entre robots. Y a eso se dedica con poca suerte el exboxeador Charlie Kenton, el protagonista interpretado por Hugh Jackman. Cuando Max (Dakota Goyo) su hijo de once años, al que abandonó siendo un bebé, reaparece en su vida, todo comenzará a cambiar para el endurecido Charlie. El niño en duelo por la muerte de su madre -y para nada contento con el padre que le tocó- descubrirá que su habilidad para la robótica será el puente que consiga unirlos. Emotiva, entretenida y con unas actuaciones de excepción por parte de Jackman y su joven coestrella Gigantes de acero es una película para no perderse. Disponible en MovistarPlay

Amor de gata. Con una clara influencia de las películas de los estudios Ghibli, este film que se iba a estrenar en los cines debido a la pandemia llegó a todo el mundo a través de Netflix, utiliza los clichés del cine de animación japonés para jóvenes adultos y los resignifica en una historia tierna, fantasiosa y entretenida. En la misma línea de la imperdible Your Name, aunque con bastante menos dosis de drama, Amor de gata cuenta la historia de Miyo (Mirai Shida), una alumna de segundo año del secundario que siempre parece estar de buen humor y tal vez un poquito acelerada. Su alegría de vivir se intensifica considerablemente en presencia de Hinode, el compañero de curso al que ama con locura y sin discreción alguna, aunque el chico demuestre sentirse muy incómodo con sus muestras de afecto. La obsesión de Miyo con Hinode está algo fuera de control y en principio sus actitudes parecen más molestas que simpáticas. Pero detrás de toda esa exuberancia la chica enmascara su dolor por el abandono de su madre y una soledad que un misterioso vendedor aprovecha para venderle una máscara de gato que mágicamente la convierte en un tierno felino que logra ganarse el afecto del elusivo Hinode. A través de una animación prodigiosa, Amor de gata cuenta una historia sensible que refleja con notable fidelidad las sensaciones y sentimientos de la adolescencia. Disponible en Netflix

Trailer de Battle Angel: la última guerrera - Fuente: YouTube 02:42

Video

Battle Angel: la última guerrera. Estrenada en 2019, esta película basada en el manga de Yukito Kishiro fue durante mucho tiempo el proyecto mimado de James Cameron. Con el paso de los años y el avance de la tecnología el director de Avatar le cedió la dirección a Robert Rodriguez para concentrarse en la producción del film que se apoya en los efectos visuales que Cameron adora. Ambientada en 2563, la trama hace referencia a "La Caída", una suerte de apocalipsis que arrasó con la Tierra. En Iron City, poco más de un basurero de Zalem, una ciudad flotante exclusiva para los ricos y poderosos, el científico Ido (Christoph Waltz) encuentra la cabeza y el torso aún con vida de una joven cyborg que -cirugía mediante- se transforman en parte del cuerpo cibernético de Alita, la guerrera del título interpretada a través de la técnica de captura de movimiento por Rosa Salazar (Undone). Sin recordar su pasado, su origen o el propósito de su existencia, Alita se convierte en una letal luchadora que podría ser la única y última esperanza del planeta. Disponible en Flow

La familia Bélier

La familia Bélier. La familia del título está compuesta por papá Rodolphe (François Damiens), mamá Gigí (Karin Viard) y los hijos de ambos Quentin (Luca Gelberg) y Paula (Loune Emera). Los cuatro llevan una vida tranquila en el campo, criando ganado y elaborando quesos. Pero su existencia apacible empieza a cambiar cuando un profesor descubre que la joven Paula es una cantante virtuosa y le propone participar en un concurso en la gran ciudad. El problema es que sus padres y su hermano son sordos, una discapacidad que no viven como un problema hasta que la chica decide emprender vuelo. Tierna sin ser empalagosa y graciosa sin perder la emoción, esta película francesa de 2014 cumple con todos los requisitos de un film para ser visto y disfrutado en familia.Disponible en MovistarPlay

Troop Zero

Troop Zero. Una nena solitaria, imaginativa y tierna busca su lugar en el mundo. La protagonista de esta película tierna y sensible es Christmas (McKenna Grace), una dulzura de niña que sueña con comunicarse con quienes habitan en el espacio, con los extraterrestres, pero también con su mamá que murió hace poco tiempo. La única presencia más o menos sensata en la vida de Christmas -sí, la nena se llama Navidad-, es Rayleen (Viola Davis), la secretaria del estudio jurídico que aspira sin demasiadas esperanzas a irse del pueblo del sur de los Estados Unidos, ya que en 1977 no hay allí demasiadas oportunidades para una mujer negra que se atreve a querer algo más. Ese ímpetu de Rayleen inspira a Christmas a alcanzar su sueño de comunicarse con el espacio exterior, un objetivo que parece más cercano que nunca cuando un científico de la NASA llega al pueblo en busca de niños que puedan producir un mensaje que será lanzado en el próximo viaje espacial. Disponible en Amazon Prime Video.