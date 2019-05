Guillermina, anoche en ShowMatch Crédito: La Flia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de mayo de 2019 • 11:49

Marcelo Tinelli le pidió anoche a su pareja, Guillermina Valdes, que desfilara antes de su participación como jurado en el programa Genios de la Argentina, pero la modelo se negó una y otra vez, hasta que tras la insistencia del conductor, accedió a pasar al medio del escenario con un paso de comedia.

Valdes volvió a ocupar una de las sillas del jurado del nuevo concurso de talentos de ShowMatch para reemplazar a la cantante Valeria Lynch, quien tenía un compromiso profesional adquirido previamente.

Pese al pedido de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdes se negó a desfilar (eltrece) 01:24

Video

"Un aplauso fuerte para presentar a la mujer más linda de la Argentina, no se ofendan, pero es mi mujer. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Guillermina Valdes", dijo Tinelli y continuó: "Le voy a pedir que desfile... ¿por qué dice que no? ", se sorprendió el conductor ante la negativa inicial de su pareja. Como Valdes le decía una y otra vez que "no", aprovecharon para desfilar Esmeralda Mitre y José María Listorti -que estaban visitando el programa.

"Yo no desfilo, bailo", dijo ella a la cámara que no dejaba de enfocarla, pero ante la insistencia del conductor, finalmente la exmodelo pasó al centro del estudio y optó por caminar de forma graciosa como para mostrar su incomodidad con el pedido.