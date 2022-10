Silvina Escudero lució el vestido de novia que usó su mamá cuando se casó y deslumbró a sus fans: “Emoción 100%”

escuchar

Hace poco más de un mes, Silvina Escudero protagonizó una boda de ensueño con Facundo, quien fue su novio a lo largo de cinco años y que ahora se convirtió en su flamante marido. Para celebrar su unión por civil, la pareja eligió un evento íntimo -con apenas 80 invitados- y un estilo que, desde las decoraciones hasta sus atuendos, se definió por lo casual e informal. Sin embargo, otra es la idea que tienen para su casamiento por iglesia, la cual tendrá lugar a comienzos de diciembre. Ya en la recta final con respecto a los preparativos, la modelo vivió un emotivo momento al probarse una reliquia familiar.

Silvina Escudero lució el vestido de novia que usó su mamá cuando se casó y deslumbró a sus fans

A mediados del 2021, Silvina Escudero sorprendió a sus fans al revelar que, tras poco más de cinco años de novia, su pareja había orquestado una romántica propuesta de casamiento que se dio mientras ella estaba de viaje en Europa junto a una amiga. “Un día fuimos a almorzar a un parador divino y en un momento me dijo que tenía que ir al baño, y apareció Fede, se sentó en la mesa con una cajita y una fecha inscripta que es el casamiento por civil. Todo el restaurante aplaudió y nos felicitó. Después nos fuimos a la suite de un hotel que él ya había reservado y apenas abrí la puerta empezó a sonar nuestro tema, ‘El amor de mi vida’, de Abel Pintos, y me llevó por un caminito de pétalos de rosas que terminaba en la cama, con un corazón de rosas enorme, un ramo de flores y una tarjeta. Morí de amor”, narró en diálogo con LA NACION.

A ese gesto propio de una comedia romántica de Hollywood, le siguió un festejo que, aunque acotado, estaba a la altura. La ceremonia se dio en un espacio abierto con decoraciones blancas, sus perros fueron los encargados de acercarles los anillos y cerraron la velada con mucho baile y comida en Mailo, el resto que Nicolás Francella tiene en Rincón de Milberg.

Silvina Escudero y Facundo se casaron por civil el 26 de agosto instagram @escuderosilvina

La fiesta fue un éxito, pero dejó a los fanáticos del espectáculo con ganas de más: ¿Dónde estaba el gran vestido? ¿Y las celebridades? ¿Y las perlitas propias de un suceso que involucra a una destacada integrante del ambiente del espectáculo? Todo eso llegará a comienzos de diciembre, cuando Escudero camine hacia el altar y luego festeje con más de doscientos invitados en un evento que tendrá el lujo y la pompa propia de una boda de la farándula.

A pesar de que aún faltan dos meses, la ex Bailando por un sueño está enterrada en los preparativos finales y, entre ellos, quizás el más importante es el diseño del vestido. En las últimas horas, compartió en sus Historias de Instagram parte del proceso de selección del atuendo y, a su vez, mostró el emotivo momento en el que se probó el traje que usó su mamá en su propio casamiento.

Silvina Escudero posó con el vestido de novia que fue de su mamá

“Este es el vestido de novia de mi mamá, no puedo creer que me entre. Vine a hacerme mi vestido, mamá me acompañó y quise traer su vestido para probármelo. Qué emoción, primera vez que me lo pongo”, expresó mientras se filmaba con la prenda de mangas largas, cuello alto y una tan larga como fluida cola, todo confeccionado en una tela símil tejida. A pesar de que no es ese el que usará para caminar por el altar, poder verse enfundada en ese fragmento de su historia fue tan emotivo para ella como para su madre.

