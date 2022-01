Sin tregua: Moria Casán ninguneó a Susana Giménez con una hiriente frase

El 2021 quedó atrás pero, al parecer, los conflictos que se gestaron en esos doce meses, no. De esta manera comenzó el nuevo año pero los dramas del anterior continúan vigentes. Al menos ese es el caso de “la guerra” entre Susana Giménez y Moria Casán quienes, a pesar de haber aparentado una amistad durante mucho tiempo, no dejan de tirarse palos a través de los medios. En esta ocasión fue la One quien, con su “lengua karateka”, no dudó en mandarle un saludo especial a su colega.

No hay tregua: Moria Casán ninguneó a Susana Giménez con una hiriente frase

El escenario de este nuevo round en la pelea Moria versus Susana fue el estudio de Moria es Moria (El Nueve), el programa estilo late night show que conduce Casán desde mediados de diciembre. Allí se encontraba en plena charla con Soledad Silveyra, su invitada, cuando el nombre de su más reciente rival surgió y ella no pudo evitar realizar un picante comentario. “La señorita Julia, que es algo que siempre comenta Susana Giménez, a quien le mandamos un beso...”, comenzó a decir la actriz.

En ese punto, Moria aprovechó y disparó: “Ah, no sé, nunca la vi a Susana Giménez”. Ante la sorpresa de Solita por la extraña declaración, continuó: “Nunca vi el programa. Fui a su programa pero nunca la vi, te juro. Parece raro, pero nunca la vi”.

Mientras su invitada reía incómodamente y no decía palabra, en un intento de mantenerse alejada de la polémica, la conductora remarcó una vez más: “Fui a su programa un montón de veces, pero juro por mi nieto que nunca vi el programa de ella”.

Moria Casán, en el living de Susana gentileza Telefe

Silveyra desestimó sus dichos y le recalcó que no importaba porque seguro sabía quien era Susana Giménez. Moria, sin pelos en la lengua, utilizó esa oportunidad para ironizar en contra de la legendaria conductora de Telefe. “¿Cómo no voy a saber quién es? Trabajé con ella dos años. La que no sabe quién soy es ella porque cada vez que voy a su programa me lee: ‘Con ustedes Moria Casán’, expresó.

Luego de que Solita aclarara que no tenía nada que ver con la pelea y le mandara un beso a Giménez, la mediática se sumó al saludo. Burlonamente, acotó: “Bueno, mamita, empiezo con mi lengua karateca y te mando una Argenzuela”. Pero, antes de retomar con la entrevista, decidió justificar el por qué nunca vio el show conducido por su colega. “No, de verdad, he ido a su programa y me lee, ¿no es too much? Yo creo que me hace como una cosa de humor, o ninguneo, pero bueno. Lo que te quiero decir, te juro, que nunca vi el programa porque no me gustan los programas de juego. Además, siempre estoy en el teatro, no tengo tiempo, trabajo mucho”, sentenció.

Moria Casán y Susana Giménez Twitter

Este tira y afloja entre las dos divas comenzó cuando Susana, en diálogo con Intrusos (América), expresó que la ex Inconrrectas era una “opinóloga”. Moria, quien tiene todo menos delicadeza al momento de defenderse, golpeó aún más fuerte cuando manifestó que la diva nunca fue su amiga y la trató de “Argenzuela oxigenada”, en referencia a los polémicos dichos de la conductora sobre la situación política del país.