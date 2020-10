Sofía Pachano desmintió estar en una relación con su compañero de MasterChef Celebrity y condenó los rumores: "¿Por qué tengo que aceptar que se diga cualquier cosa de uno?" Crédito: Instagram

En los últimos días, surgió el rumor de un posible romance entre dos participantes de MasterChef Celebrity (Telefe). Se trata de Sofía Pachano y Martín Fabio, "El Mono" del grupo Kapanga. Sin embargo, en una entrevista radial, la actriz se encargó de desmentir las versiones que circularon.

Al ser consultada sobre si está de novia con el cantante, Sofía fue tajante: "Estas cosas son las que no me gustan. No sé quién lo dijo. La verdad que es gente que se dedica a decir por decir cualquier cosa". Y agregó: "Yo estoy en la mía, tengo mis cosas y no lo puedo creer. Lo digo con respeto, pero la prensa cuando no tiene cosas de qué hablar salen a inventar cosas así", en diálogo con La Once Diez.

La artista relató por qué surgió el rumor. "Esto lo inventaron por algo que le dije al Mono por redes sociales. ¿Ahora tengo que tener tanto cuidado con lo que le digo a un hombre?".

Además, manifestó: "Con el Mono tengo la mejor. Soy muy amiguera de los hombres y está mal visto. Ojalá que algún momento estas cosas cambien. Al principio me reía, pero ¿por qué tengo que aceptar que se diga cualquier cosa de uno?".

"A mí me angustian estas cosas, porque atrasan mucho. No quiero dejar de ser como soy para que no me inventen cosas. No está bueno", completó.