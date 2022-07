Stranger Things: La confesión de Noah Schnapp sobre su personaje, Will Byers: “Ahora está 100% claro”

Lo que antes era apenas una insinuación en la popular serie de Netflix, Stranger Things, con el correr de las temporadas se convirtió en una realidad. En una entrevista reciente, el actor Noah Schnapp -que interpreta a Will Byers, uno de los protagonistas de esta historia de ciencia ficción- hizo una esperada confesión sobre su personaje: “Ahora está 100% claro”, sentenció.

Aunque anteriormente cuando fue consultado por la sexualidad de Will respondió que lo dejaba a libre interpretación de los espectadores, esta vez, el actor de 17 años decidió que ya era tiempo de hablar del tema. “Esta fue una temporada diferente para él”, sostuvo en diálogo con la revista Variety al conversar sobre el rol de su personaje en la cuarta parte de la serie.

Noah Schnapp, uno de los protagonistas de Stranger Things, confesó que su personaje es gay (Foto: Netflix)

“Estaba acostumbrado a interpretarlo [lidiando] con el demogorgon, los aspectos sobrenaturales y las cosas más oscuras, no personales. Esta temporada fue algo nuevo para mí. Tuve que explorar sus problemas de identidad personal, y su lucha por crecer y asimilarse en el instituto”, indicó.

Entonces, al profundizar sobre la orientación sexual de Will, Noah confirmó que el personaje es gay y que siente cosas por Mike Wheeler, que es interpretado por Finn Wolfhard. “Ahora, en esta temporada, está bastante claro que Will siente algo por Mike. Estuvieron sacando eso intencionadamente en las últimas temporadas”, aclaró el actor.

Will Byers está enamorado de Mike Wheeler en Stranger Things (Foto: Netflix)

Al respecto, el actor destacó el rol de los guionistas de la serie quienes, para él, manejaron muy bien el arco narrativo de su personaje porque llevaron el tema lentamente, con algunos indicios. “Se insinuó en la primera temporada, siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente. Ahora que se hizo mayor, lo convirtieron en algo muy real y obvio”, dijo el joven. Y enfatizó: “Ahora está 100% claro que es gay y que ama a Mike. Pero antes, era un arco lento. Creo que se hizo muy bien, porque es muy fácil hacer que un personaje sea gay de repente”.

En este sentido, reflexionó: “En la cuarta temporada interpreto a este personaje que ama a su mejor amigo, pero que lucha por saber si será aceptado o no, y se siente como un error y como si no perteneciera. Will siempre se sintió así. Todos sus amigos tienen novias y todos encajan en sus diferentes clubes. Will nunca encontró un lugar donde encajar. Creo que, por eso, mucha gente se me acerca y me dice que le encanta Will y que se identifica mucho con él, porque es un personaje muy real”.

Una de las mejores escenas de la cuarta temporada de Stranger Things tiene Will Byers (Noah Schnapp) como protagonista (Foto: Netflix)

La repercusión de su personaje, sobre todo a partir de los últimos capítulos de la cuarta temporada, lo sorprendió. “La gente se me acerca. Estaba en París y un hombre de 40 años se me acercó y me dijo: ‘Este personaje de Will me hizo sentir tan bien, y me identifiqué tanto con él. Es exactamente como era yo cuando era un niño’. Me hizo muy feliz escuchar eso. Están escribiendo este personaje real, este viaje real, con su lucha real, y lo están haciendo tan bien”, reflexionó Noah.