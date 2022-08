Subastan la desgarradora carta de John Lennon a Paul McCartney tras la separación de The Beatles

Días atrás, se anunció el comienzo de la subasta de la carta que John Lennon le escribió a Paul McCartney después de una entrevista que concediera el bajista de Los Beatles y provocara el enojo de su compañero de dupla compositiva en la banda originaria de Liverpool.

En el texto, el autor de Give Pace a Chance lo acusa de haber generado problemas financieros para el grupo, y de haber dejado en manos de los abogados cuestiones que podrían haberse resuelto con el diálogo. Además, y sin falta de ironía, le recriminó que haya intentado dejar afuera de sus vidas a Yoko Ono.

En rigor, la misiva de Lennon apareció luego de la entrevista a Paul McCartney que la revista Melody Maker publicó en la edición del 20 de noviembre de 1971. En la charla, el autor de Yesterday compartió sus pensamientos sobre John y Yoko, la disolución de la sociedad comercial de los Beatles y los problemas económicos del grupo.

La reacción de John fue inmediata. De hecho, su carta mimeografiada de tres páginas, con diversas anotaciones manuscritas y su firma en respuesta a se excompañero, tiene fecha del 24 de noviembre de 1971. Incluso, el músico le pidió expresamente al medio que la publicara cuanto antes.

Finalmente, con algunas modificaciones, su respuesta apareció en el número del 4 de diciembre de 1971 de la revista. Su carta es por momentos sarcástica, sincera, incluso afectuosa, pero sobre todo irónica. No obstante, el denominador común entres sus diversos párrafos es la frustración que John siente con Paul McCartney.

En la imagen, la carta de tres hojas con la que John Lennon le respondió a Paul McCartney. Crédito: gottahaverockandroll.com

La misiva se focaliza en gran parte en la batalla legal que se generó entre McCartney y Lennon luego de la ruptura de los Beatles, y la consecuente tensión que se generó entre ambos, mientras sus respectivos abogados discutían acerca de las regalías.

En un fragmento de su texto, Lennon también acusa a McCartney de haber intentado que George Harrison y Ringo Starr se vuelvan contra suyo en la batalla legal. “Si no eres el agresor (como afirmas), ¿quién diablos nos llevó a los tribunales y nos cagó encima en público?”, pregunta el guitarrista y cantante de Los Beatles.

A su vez, en el artículo que disparó la polémica, McCartney planteó de forma abierta la discusión sobre la disolución de los Beatles y sus pensamientos sobre Lennon y Yoko Ono (“JonhandYoko”, tal como el mismo Lennon llamaba a su pareja en la carta).

De hecho, Lennon expresa su perplejidad respecto de que McCartney pretendiera dejar a sus esposas, Linda y Yoko, al margen de las disputas financieras y musicales. “Pensé que era JOHANDYOKO en este momento”, escribió.

En el texto, el mayor de Los Beatles también incluye otras tantas interpelaciones a McCartney. “Si no somos geniales, ¿En qué te convierte eso?”, dice Lennon. “No hay resentimientos hacia ti tampoco. Sé que básicamente queremos lo mismo, y como dije por teléfono y en esta carta, cuando quieran reunirse, todo lo que tienen que hacer es llamar”, añade el artista.

La subasta está promovida por Gotta Have Rock and Roll, quienes calculan que la oferta por la carta autenticada alcanzará los US$ 40.000. No obstante, el monto definitivo se conocerá el 19 de agosto cuando concluya el tiempo para intentar quedársela.