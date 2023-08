escuchar

A pesar de tener solo 28 años recién cumplidos, Dua Lipa ya está consagrada como una de las artistas más reconocidas y aclamadas del mundo. Hoy, su nombre y su voz, resuenan con aún más fuerza que antes y es que, además de lucirse en la película Barbie, también interpreta uno de los hits del film, “Dance The Night”, que ya tiene varios challenges y coreografías en TikTok. Pero, ella no solo canta y actúa, sino que también tiene otras habilidades desconocidas, no precisamente dentro del mundo del espectáculo, sino más bien de la cocina. En las redes sociales se viralizaron un par de videos donde se la pudo ver como toda una experta en la parrilla y sus fanáticos quedaron deslumbrados al enterarse de este talento.

La intérprete de “Don’t Start Now” tiene casi 89 millones de seguidores en Instagram que siempre están atentos a todas sus novedades, desde sus posteos hasta sus producciones de fotos, nuevos temas, salidas con amigos y comentarios en entrevistas. Como los fanáticos no se pierden de ningún detalle, en las últimas horas viralizaron un particular video de la cantante, lejos del escenario y cerca de la parrilla.

Dua Lipa sorprendió con sus habilidades culinarias

Con un vestido strapless corto y ajustado color rojo, un pañuelo estampado en la cabeza y varias cadenas doradas alrededor del cuello, Dua Lipa fue filmada mientras cocinaba una parrillada de mariscos, en una cocina techada, pero al aire libre, y rodeada de naturaleza. Como toda una experta, y con la infaltable música de fondo, sujetó la pinza y acomodó los langostinos sobre el asador, completamente concentrada en su tarea. Incluso a su lado tenía un bowl con varios choclos para acompañar lo que parecía ser el almuerzo.

Varias cuentas de fanáticos, incluida la de Argentina, compartieron el video que se publicó originalmente en Instagram y no dudaron en destacar la labor de su ídola. “Hace todo bien, qué mujer, por favor. Te amo”; “Dua asadora”, fueron algunos de los comentarios. No obstante, un segundo clip dio cuenta de que no estaba sola, sino que algunos amigos estaban presentes y también su pareja, el cineasta Romain Gavras.

Dua Lipa cocinó langostinos a la parrilla acompañada por su novio

En este segundo video, que se grabó desde otro ángulo, se pudo ver cómo la británica sacaba los mariscos de un recipiente y los acomodaba en la parrilla, mientras su novio, vestido con un pantalón, camisa blanca y lentes de sol estaba a su lado, aunque lejos del asador.

Quién es Romain Gavras, el cineasta que está en pareja con Dua Lipa

Así como los fanáticos de la artista cantan sus canciones, van a verla al cine y viralizan sus videos en la cocina, también están pendientes de su vida sentimental. En las imágenes se pudo ver que junto a ella estaba su novio, con quien apareció en público en mayo, en la 76° edición del Festival de Cannes. En Francia y tras tres meses de rumores, Dua Lipa oficializó su relación con Romain Gavras, un reconocido cineasta de 41 años, hijo del director de cine greco-francés Konstantinos Gavras.

Dua Lipa está en pareja con el cineasta Romain Gavras @dualipa

Sus fanáticos enloquecieron al verlos juntos y empezaron a interiorizarse en la nueva pareja de Dua Lipa. En ese momento, una persona cercana le dijo al diario The Sun que ambos estuvieron “conociéndose en silencio durante meses”. Asimismo, la fuente contó: “La pareja conoció a sus círculos más cercanos durante el período festivo y tienen mucho en común”. Además, se refirió a la importancia de que ambos pertenecieran al medio y sostuvo que la cantante sentía que Romain la entendía “perfectamente”.