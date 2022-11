Tamara Báez se lanzó como cantante y compartió un adelanto de su colaboración con otro artista: qué dijo L-Gante

escuchar

Tamara Báez anunció en sus redes sociales que va a lanzarse a la carrera musical y anticipó parte de su nuevo tema, que grabará junto al cantante y compositor el Viejo Márquez. La influencer entonó en un video algunas versos de la canción, que puede catalogarse dentre del género de la cumbia romántica. L-Gante, referente de la cumbia 420 y expareja de la flamante artista, dio su opinión acerca de este lanzamiento musical. Y sorprendió con sus conceptos.

Báez aprovechó la popularidad que tiene en su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón y medio de seguidores, para anunciar su proyecto de lanzarse a la escena musical. Para ello, la joven no se encontraba sola, sino que estaba acompañada por el Viejo Márquez, un legendario referente del mundo de la cumbia.

Tamara Báez se lanza a la música y presentó un adelanto de su tema con el Viejo Márquez

En un video, que subió tanto a su feed como a sus historias de Instagram, la ex de L-Gante -con quien tuvieron a la pequeña Jamaica- la influencer aparece sentada en una mesa a poca distancia de el Viejo Marquez, que se encuentra con una guitarra en la mano. Es el compositor el que toma la palabra para hacer el anuncio de la incipiente carrera artística de Báez.

“Estamos practicando un tema con Tamara Báez, que va a da qué hablar. Para todas las chicas enamoradas. Escuchen un poquito”, señala el compositor en el video, con una sonisa, mientras la joven lo mira también sonriente.

Tamara Báez, que tiene un millón y medio de seguidores en Instagram, decidió lanzarse a la música (Foto: Instagram @tamibaez429)

A continuación, Márquez comienza a rasgar las cuerdas de su guitarra y ambos cantan parte de la canción, a modo de adelanto de lo que se viene. La letra que entonan ambos a dos voces dice lo siguiente: “Cuánto te quiero, cuánto te amo, no existe un minuto en el día en el que no te extraño. Yo ya no aguanto seguir esperando, los días se me hacen eternos si no estás a mi lado”.

“El Viejo Marquez y...” dice al finalizar la música el cantante. Una frase que ella completa con su nombre: “Tamara” y una sonrisa.

Los seguidores de Báez en Instagram recibieron la noticia de su lanzamiento musical con palabras de alegría y de aliento. Hubo felicitaciones de todo tipo por animarse a incurrir en esa faceta artística y, por supuesto, no faltaron las comparaciones con su expareja, Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante.

“Muy bien, Tamy, felicitaciones”; “No las quiero ver escuchando el tema a las que ahora critican”; “Hacé lo que desees hacer, que te vaya muy bien”; “Si L-Gante se hizo de éxito por cantar, ¿por qué ella no?”, fueron algunos de los comentarios, entre los que hubo también algunas apreciaciones negativas que exhibieron su desconfianza hacia el talento musical de la influencer.

Qué dijo L-Gante

Por su parte, quien también dio su opinión acerca de la incursión de Tamara Báez en el mundo de la música fue el mismísimo L-Gante, quien fue abordado por un cronista de Socios del Espectáculo (eltrece) mientras estaba en su auto. El exponente de la cumbia 420 tuvo buenos conceptos acerca de la nueva veta artística de su ex.

L-Gante habló sobre el lanzamiento de Tamara Báez como cantante

“Me lo comentaron hace un rato”, admitió el músico cuando le consultaron si sabía de la nueva canción que preparaba Báez. “¿Cómo te impactó?”, preguntó el cronista Santiago Riva Roy. “Perfecto. Por mí que le mande para adelante. Me encanta ver que la gente se enfoque en algo”.

Tamara Báez y L-Gante han tenido algunas disputas públicas por el tema de la manutención de Tamara, la pequeña hija que tienen en común Collage/Instagram: @lgante_keloke

“¿Como te parece que canta?”, fue la siguiente pregunta del periodista, a lo que caballerezcamente el músico nacido en General Rodríguez replicó: “Eso saben más ustedes que yo, porque yo no veo nada. No tengo contacto textual (sic) ni nada. Ni verbal”.

En referencia al álgido tema del pago de la cuota alimentaria para su hija Jamaica, una queja que suele difundir Báez en sus redes sociales, L-Gante señaló: “Cada vez que quiera molestar, es como que agarraron un ritmo así, pero nada que ver, qué se yo. Está todo en orden, todo normal. Yo disfruto, estoy enfocado en lo mío”.

LA NACION