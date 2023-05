Premios Tony 2023: el musical Some Like It Hot parte como favorito con 13 nominaciones al galardón más importante del teatro en Nueva York

escuchar

En medio de la recuperación del movimiento teatral en Nueva York en tiempos postpandémicos y la baja del turismo internacional, factores que pusieron fin a un clásico como El fantasma de la ópera el mes pasado, hoy los actores Lea Mitchell –estrella del musical Funny Girl y quien fuera una de las protagonistas de la serie Glee– y Myles Frost, que ganó el año pasado un Tony por su representación de Michael Jackson en el musical MJ, anunciaron el listado de los nominados para los Premios Tony 2023, el reconocimiento más importante a las producciones escénicas de Broadway. Entre los 38 montajes participantes, la obra que encabeza el listado es el musical Some Like It Hot, versión de la película de 1959 que dirigió y produjo Billy Wilder y contó con las actuaciones de Jack Lemmon, Tony Curtis y Marilyn Monroe, con 13 nominaciones. La versión teatral de aquella película que en la Argentina se estrenó como Una Eva y dos Adanes (y que también inspiró al musical Sugar) compite en rubros de mejor musical, mejor director y mejor actor principal.

En esta oportunidad el jurado de estos prestigiosos premios que suele compararse con la significación que tienen los Premios Oscar para el cine determinó que le siguieron bien cerca en cantidad de nominaciones & Juliet, que combina canciones pop con una historia alternativa para los amantes desventurados de Shakespeare; Shucked, una comedia folclórica humorística sobre una comunidad rural; y New York, New York, la historia de un par de jóvenes músicos que buscan el éxito y el amor en una ciudad de la posguerra. Las tres cuentan con 9 nominaciones cada una. Estas producciones competirán por los mejores honores musicales enfrentándose a uno de los espectáculos más reconocidos de la temporada: Kimberly Akimbo, la historia de una adolescente que tiene una condición médica que la hace envejecer rápidamente que cuenta con 8 candidaturas, entre las que incluye a los artistas secundarios Bonnie Milligan y Justin Cooley; así como por el papel principal, a cargo de Victoria Clark, actriz que ya obtuvo un Tony en 2005 por su papel protagónico en The Light in the Piazza.

La reposición de Una casa de muñecas, de Ibsen, con Jessica Chastain; la extensa Leopoldstadt, de Tom Stoppard; y la sátira política Ain’t No Mo, que obtuvo un fuerte reconocimiento por parte de la crítica especializada pero que no que contó con buena respuesta por parte del público, fueron las obras más veces consideradas, con 6 nominaciones cada una.

Para el premio de mejor dirección de un musical compiten Michael Arden, por Parade; Lear de Bessonet, por Into The Woods; Casey Nicholaw, por Some Lite It Hot; Jack O’Brien, por Shucked; y Jessica Stone, por Kimberly Akimbo. Entre las obras de teatro de texto que compiten por un Tony figuran tres ganadoras del premio Pulitzer en drama: Between Riverside and Crazy, obra de 2014 escrita por dramaturgo, guionista, director y actor Stephen Adly Guirgis; Cost of Living, de Martyna Majok; y Fat Ham, de James James.

Entre las grandes figuras de Hollywood que figuran nominadas aparece Jodie Comer por su trabajo en Prima Facie Helen Murray - The Press Room

Varios actores importantes de Hollywood figuran nominados a los Tony como Jessica Chastain, la actriz ganadora de un Oscar por su papel en Los ojos de Tammy Faye; y Jodie Comer, ganadora de un Emmy por Killing Eve; por sus respectivos trabajos en la obra Prima Facie. Mientras tanto, Samuel L. Jackson, el premiado intérprete que trabajó en películas como Duro de Matar 3: La venganza, Serpientes en el avión, Pulp Fiction y Jurassic Park es otro intérprete que aspira a un premio por su trabajo en la obra La lección de piano; así como el cantante y actor Josh Groban, por la reposición de Sweeney Todd; y Corey Hawkins y Yahya Abdul-Mateen II, por Topdog/Underdog.

También, como suele suceder todos los años, hubo omisiones notables. De hecho, Laura Linney, recordada por su trabajo en la película The Truman Show, fue pasada por alto por su trabajo en la obra Summer, 1976, mientras que su compañera de elenco, Jessica Hecht, sí fue nominada. Tampoco aparece en los listados de los candidatas LaTanya Richardson, Oscar Isaac y Rachel Brosnahan. De las 38 obras de teatro y musicales que participaron para los Premios Tony de esta temporada, 27 recibieron al menos una nominación, mientras que 11 no recibieron ninguna.

La actriz Ariana DeBose, ganadora tanto de un Oscar como de un Tony, será la conductora de ceremonia que tendrá lugar en junio en Nueva York Charles Sykes - Invision

El veredicto final se dará a conocer el 11 de junio en una ceremonia que tendrá lugar en el teatro United Palace, en el Alto Manhattan. La esperada ceremonia tendrá como anfitriona a la actriz y cantante Ariana DeBose, recordada por su papel de Anita en Amor sin barreras, el film de Steven Spielberg, trabajo por el cual obtuvo un Oscar el año pasado. DeBose ya tuvo la responsabilidad de conducir la ceremonia. Es noche, como un rito social y artístico que moviliza a toda Nueva York, las miradas volverán a centrarse en este galardón emblema del teatro de Nueva York.

Los principales nominados

Mejor obra de texto

Aint’ No’ Mo , de Jordan E. Cooper.

, de Jordan E. Cooper. Between Riverside and Crazy , de Stephen Adly Guirgis.

, de Stephen Adly Guirgis. Cost of Living , de Martyna Majok.

, de Martyna Majok. Fat Ham , de James Ijames.

, de James Ijames. Leopoldstat, de Tom Stoppard.

Mejor obra musical

&Juliet .

. Kimberley Akimbo .

. New York, New York .

. Shucked .

. Some Like it Hot.

Mejor libro de musical

&Juliet , de David West Read.

, de David West Read. Kimberley Akimbo , de David Lindsay Abaire.

, de David Lindsay Abaire. New York, New York , de David Thomson y Sharon Washington.

, de David Thomson y Sharon Washington. Shucked , de Robert Horn.

, de Robert Horn. Some Like it Hot, de Matthew López y Amber Ruffin.

Mejor partitura original (música y/o letras)

Almost Famous , de Tom Kitt y Cameron Crowe.

, de Tom Kitt y Cameron Crowe. Kimberley Akimbo , de David Lindsay Abaire y Jeanine Tesori.

, de David Lindsay Abaire y Jeanine Tesori. KPop , de Helen Park & Max Vernon.

, de Helen Park & Max Vernon. Shucked, de Brandy Clark & Shane McAnally .

de Brandy Clark & Shane McAnally Some Like it Hot, de Scott Wittman & Marc Shaiman.

Mejor reposición de obra de texto

Una casa de muñecas , de Amy Herzog, basada en la obra de Ibsen.

, de Amy Herzog, basada en la obra de Ibsen. La lección de piano , de August Wilson.

, de August Wilson. The Sign in Sidney Brustein’s Window , de Lorraine Hansberry.

, de Lorraine Hansberry. Top Dog/Underdog, de Suzan-Lori Parks.

Mejor reposición de obra musical

Into the Woods .

. Camelot .

. Parade .

. Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street.

Mejor actuación protagónica masculina en obra de texto

Corey Hawkins, por Top Dog/Underdog.

Stephen McKinley Henderson, por Between Riverside and Crazy.

Yahya Abdul-Mateen II, por Top Dog/Underdog.

Wendell Pierce, por Muerte de un viajante.

Sean Hayes, por Goodnight, Oscar.

Mejor actuación protagónica femenina en obra de texto

Jessica Chastain, por Una casa de muñecas.

Jodie Comer, por Prima Facie.

Jessica Hecht, por Summer, 1976.

Audara McDonald, por Ohio State Murders.

Mejor actuación protagónica masculina en musical

Christian Borle, por Some Like it Hot.

J. Harrison Ghee, por Some Like it Hot.

Josh Groban, por Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street.

Brian D’Arcy James, por Into the Woods.

Ben Platt, por Parade .

. Colton Ryan, por New York, New York.

Mejor actuación protagónica femenina en musical

Victoria Clarke, por Kimberly Akimbo.

Lorna Courtney, por &Juliet.

Annaleigh Ashford, por Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street.

Sarah Bareilles, por Into the Woods.

Micaela Diamond, por Parade.

Mejor actuación de reparto masculina en obra de texto

Jordan E. Cooper, por Ain’t No Mo’.

Samuel E. Jackson, por La lección de piano.

Arian Moayed, por Una casa de muñecas.

Brandon Uranowitz, por Leopoldstadt.

David Zayas, por Cost of Living.

Mejor actuación de reparto femenina en obra de texto

Nikki Crawford, por Fat Ham.

Miriam Silverman, por The Sign in Sidney Brustein’s Window.

Katy Sullivan, por Cost of Living.

Kara Young, por Cost of Living.

Mejor actuación de reparto masculina en musical

Kevin del Águila, por Some Like it Hot.

Kevin Cahoon, por Shucked.

Justin Cooley, por Kimberly Akimbo.

Jordan Donica, por Camelot.

Alex Newell, por Shucked.

Mejor actuación de reparto femenina en musical

Bonnie Milligan, por Kimberly Akimbo.

NaTasha Yvette Williams, por Some Like it Hot.

Ruthie Ann Miles, por Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street.

Julia Lester, por Into the Woods.

Betsy Wolfe, por &Juliet.

