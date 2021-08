Alejandro Fantino se hizo eco de las críticas por el “nuevo” Intratables y adelantó: “Vamos a volver al formato original”

Alejandro Fantino aceptó el desafío de hacerse cargo de la conducción de uno de los clásicos ciclos de América, luego de que Fabián Doman se alejara de los medios para encarar nuevos rumbos. En ese contexto, los seguidores de Intratables se encontraron con varios cambios que no fueron del todo celebrados: entrevistas mano a mano, menos debate político -la esencia del programa-, menos columnistas. Ese descontento se vio reflejado en críticas en las redes sociales y, especialmente, en la planilla de rating. A poco de haber tomado el timón del programa, el santafecino dio algunas explicaciones, analizó lo sucedido y aseguró que no tiene problemas con ninguno de los históricos periodistas que conforman el panel.

“Intratables es hermoso, es patrimonio cultural de la televisión argentina. Le guste o no le guste a quien le guste, es querido el programa. ¿Cómo no voy a agarrar ese lugar?”, dijo sobre su decisión de abandonar Fantino a la tarde, ciclo que conducía por la misma señal. Y sumó: “Cuando Liliana (Parodi) me habló de la posibilidad de Intratables, acepté porque soy un conductor. Yo tengo información de muchas cosas, de saber poco. Tomo esto, porque hacer un programa como Intratables es hacer un doctorado en televisión. Es un lugar donde se tocan todas las teclas, se pasa por todo los ánimos, navegás por aguas turbulentas y por momentos calmas”, agregó, en diálogo con el ciclo Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Además, sobre las críticas que viene recibiendo desde la salida de Doman por los cambios implementados en el ciclo, el presentador, lanzó: “Vamos a volver al formato original de Intratables porque es lo que quiere la gente. América es hacedora de conductores y productores. Cuando pasa una cosa así es porque hay libertad de hacer. Ahí te dan libertad, América tiene los mejores equipos de producción de la televisión argentina, son pocos y hacen con poco, no tenemos la guita de Telefe o Canal 13. Y cuando se hizo lo de la mesa que fue una idea mía, ahí tuve una visión: yo comparaba a Intratables con un equipo de la Fórmula 1 [dijo en referencia del segmento cena a la carta, donde compartía mesa con un invitado especial]. Odio que le digan panel, no es panel, cómo los voy a llamar panel a personas que son todos periodistas”.

Y agregó: “Esto lo aprendí en el fútbol con Carlos Bianchi. Son mis compañeros de equipo, jugamos todos al mismo juego, a mí me daba vergüenza abrir la mesa, lo digo por mi viejo fallecido, me daba vergüenza, cómo le voy a decir panelista a esos grosos”.

Sobre compartir podio, Fantino agregó: “Se terminó la televisión del iluminado que conduce y lleva al éxito. ¿Intratables qué es? Es un formato, es un formato de periodistas, se terminó la época de los grandes conductores, hasta en Estados Unidos están cayendo los Jimmy Fallon. Está mucho más liviano todo, el propio Marcelo (Tinelli) está buscando un formato”.

Fantino tampoco esquivó las preguntas sobre su relación con el equipo de Intratables, tras los rumores de que los panelistas no estaba de acuerdo con su estilo y sus ideas de innovar. “No tengo problemas con nadie y jamás dejaría sin laburo a nadie”, dijo. Sobre la renuncia de Débora Plager, una de las panelistas históricas del programa, agregó: “Yo tengo el mejor concepto de Débora (Plager), está bien, respeto su decisión, ella siente que está en momentos de búsqueda interna, es hiperrespetable. Me parece una persona maravillosa, hablé hasta el último día”.

Las críticas

Marina Calabró fue una de las personalidades del medio que coincidió con las críticas de muchos de los televidentes acerca de los cambios que se produjeron con la incorporación de Fantino. La panelista de Lanata sin filtro se mostró muy aguda y no tuvo piedad a la hora de hablar del trabajo del nuevo conductor de Intratables. “Yo soy una defensora del formato clásico, me parece que es el gran debate de la TV”, dijo al aire, por Radio Mitre. Y sumó: “Si vamos a convertir a Intratables en ‘El Show de Fanta’ o ‘A la mesa con Fanta’ es otro programa, para eso hubieran bajado la persiana”.

No conforme con esta dura declaración observó haciendo referencia al rating de hace unos días: “Midió 1.9 puntos y por ese número arruinar el programa que continuaba, es medio un mensaje de ‘no me importa nada’”.

Entre los cambios que sufrió el programa con la llegada de Fantino se encuentran la disminución de la cantidad de panelistas (ahora hay 4), la incorporación de un segmento en que el conductor cena con invitados y una entrevista mano a mano en algunos días del ciclo. Al exconductor de Fantino a la Tarde le señalan por las redes sociales que Intratables ya tenía un formato que funcionaba y que con los cambios que él está introduciendo está perdiendo esa esencia.

LA NACION