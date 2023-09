escuchar

Luego de un fallido debut en el primer programa del Bailando 2023 (América), el miércoles por la noche, Tomas Holder desembarcó en la pista más famosa del país y no decepcionó. El ida y vuelta entre el ex Gran Hermano (Telefe) y Marcelo Tinelli, se convirtió en uno de los momentos más destacados de la última emisión del ciclo, con el particular ingrediente de la intervención de la madre del participante, que cautivó al conductor. Por supuesto que la situación fue replicada en X, el nuevo nombre de Twitter, donde los usuarios opinaron del picante ida y vuelta a través de desopilantes memes.

Holder se volvió la tendencia del momento en las redes sociales, pero también se volvió el foco de los programas y portales de espectáculos. La llamativa personalidad del joven de 22 años -a quien relacionan con la de Ricardo Fort-, que acaparó la atención durante su participación en Gran Hermano, lo pone nuevamente en el centro de atención con su participación en el Bailando 2023. Pero no fue el único que se llevó todas las miradas, sino que Gisela, su mamá, deslumbró a Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli encaró a la mamá de Tomas Holder: "Te veo muy sexy"

“La mamá es tremenda. La verdad te veo muy sexy, muy bomba”, fueron los elogios de Tinelli hacia la mujer, mientras aparecían en pantalla las diversas publicaciones en las redes sociales de la mujer, donde se muestra muy sensual. Al escuchar estos halagos, Tomas Holder miró al conductor para seguir de cerca sus palabras y se tuvieron un divertido ida y vuelta, en el que se planteó la posibilidad de que el “Cabezón” se convierta en un nuevo padrastro para el participante.

Gisela Van Gordillo, la mamá de Tomás Holder Instagram: @giselavangordillo

Rápidamente, la divertida escena se replicó en X en forma de memes, donde los usuarios no daban crédito de la secuencia que estaban visualizando en vivo. Las ya clásicas imágenes de los gestos de Moria Casán fueron utilizadas para ilustrar las reacciones al respecto, entre las que primaron la sorpresa y la risa. “¿Se imaginan que Tinelli sea el padrastro de Holder?”, escribió un usuario al cual esta relación imaginaria le causó gracia, de tan solo pensarla.

Los memes estallaron por la posible relación de Marcelo Tinelli y la madre de Holder (Captura Twitter)

Por supuesto, como ya es costumbre, las escenas de la ficción Casados con hijos (Telefe), que tan usadas son en estos casos en las redes sociales, también surgieron en esta oportunidad. El momento en el que Pepe Argento y Moni estallan de risa fue la imagen ideal para describir lo que sintieron los usuarios ante un posible romance entre el conductor y Gisela.

Casados con hijos fue uno de los memes usados en Twitter (Captura Twitter)

“Tinelli queriéndose chamuyar a la mamá de Holder. Estoy viendo esto así”, escribió una usuaria que ante la sorpresa de la situación, eligió una secuencia de Gran Hermano, en la que el campeón del certamen fue captado muy pensativo con la mirada perdida.

El campeón de GH fue meme por la escena de Marcelo Tinelli y la mamá de Holder (Captura Twitter)

También, muchos encontraron en Gisela un gran parecido con la actriz de Hollywood, Jennifer Coolidge, puntualmente en el personaje que hizo en las películas de American Pie, en la que protagoniza a la mamá de uno de los adolescentes, que tiene un romance con un amigo de su hijo.

Los memes estallaron por Tomas Holder (Captura Twitter)

Y por supuesto, no pudo faltar la gran captura de la imagen que generaron Marcelo y Tomás, en un cara a cara al momento que el joven ejemplificó cómo se acercaría al novio de su madre si este tiene una actitud que no se gusta hacia Gisela. Todo se volvió risas en la red social de la X y el nombre del participante se convirtió en la tendencia de la noche.

Marcelo Tinelli y Tomás Holder se llevaron todas las miradas (Captura Twitter)