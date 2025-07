Después de la crisis, ¿cómo fue el arranque de Bendita durante el viernes?

La emisión del jueves 24 de julio de Bendita, fue absolutamente atípica. El conductor Beto Casella, y todos sus panelistas, faltaron al programa y al aire solo hubo informes y escritorios vacíos. La razón oficial tenía que ver con todos los integrantes ausentándose por distintos cuadros médicos, pero la realidad se vinculaba a una serie de planteos y cuestionamientos realizados por el conductor, que culminaron en la mencionada protesta. Por ese motivo es que toda la atención estaba puesta en la emisión del viernes, y si finalmente Beto y su equipo iban a volver a Bendita.

Beto Casella NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

A las 20:30, comenzó una nueva emisión con el escritorio y las mesas vacías, y un zócalo en el que se podía leer “¿se recuperaron?“. Luego apareció en escena el personaje del Doctor Capuyita, y el mismísimo Beto Casella detrás de él. De ese modo, aparecieron uno a uno todos los panelistas del ciclo, que fueron revisados por el médico. Con el hashtag Benditaepidemia, la emisión empezó con normalidad, mientras Beto abrazaba a todos sus compañeros de trabajo.

Al momento de tomar la palabra, Casella expresó: “!Un día que faltamos y rindió más de rating! En el canal vieron los muñequitos y dijeron “!qué buena joda que hicieron!”. Yo estaba por cadena nacional hoy. Era raro, ¡los movileros me miraban con una cara!”. Dicho eso, llegó el momento de un extenso informe que resumió el modo en el que distintos medios cubrieron la noticia del faltazo generalizado en Bendita.

Edith Hermida habló sobre lo que pasó en Bendita y la tensión que hay con el canal

Luego Beto agregó: “Gracias a todos los colegas. Jamás llegaríamos a esta situación con Toni (gerente de contenidos de Canal Nueve), con el que nos conocemos hace veintipico de años. Hay cosas que empiezan a circular y quedan. A mí en una pareja, si me dicen “si querés ir ándate”, no me ven más un pelo, pero jamás hablamos en esos términos”.

Más adelante, el conductor aseguró: “Este despelote no es por una cochera, pero se incluiría. Y me quedó patente que en todos los canales pasa algo parecido, lo cual no significa que sea justo. Estamos en tiempos complicados, suele ser la guitita el principal tema, de los que menos llegan a fin de mes”.

En el transcurso del Bendita de viernes, hubo otros compilados que también dieron cuenta de lo sucedido durante el jueves y su rebote en redes y otros canales. Finalmente y en los últimos minutos del programa, Casella concluyó: “Independientemente de que estamos ahí negociando cosas con el canal, también tenemos que reconocer y valorar que nos dejaron tomarnos en joda todo esto que estuvo pasando en las últimas horas y que fue peliagudo”.

¿Qué pasó en Bendita?

La ausencia de Beto Casella y los panelistas de Bendita TV

La transmisión de Bendita TV (El Nueve) del jueves 24 de julio estuvo atravesada por un escándalo: ni Beto Casella ni ninguno de los panelistas se presentó a trabajar. Horas antes de la emisión y en diálogo con LAM (América TV), Beto Casella había contado cómo estaba su tensa relación con El Nueve.

Fue Ángel de Brito quien dio a conocer los principales motivos del conflicto entre el conductor y las autoridades del canal. “Es una cuestión bastante complicada, la relación está rota”, aseveró y continuó: “Hoy Beto fue durísimo con Canal 9. Yo se los anticipé, porque es un tema que vengo escuchando de la boca de Beto, inclusive, y lo ha contado en Bondi”.

Beto Casella Mauro V. Rizzi

“Cuando trabajamos ahí, él se sentía destratado por el canal hace mucho tiempo, por las promociones, por las comodidades, por la falta de apoyo, porque no tenía redes el programa, porque cada vez había menos presupuesto”, explicó y admitió “que es el programa más visto” del canal, por lo que era raro que no tenga “ni siquiera una actualización en Instagram o en Twitter”.

Por último, de Brito comentó: “También estuvo el episodio del estacionamiento. Aparentemente, nadie llamó a Beto para recomponer esa situación, porque él se enojó y se fue (...). Pero hoy lo que pasa es completamente peor, porque se fueron todos y el canal decidió mostrar el piso vacío”.