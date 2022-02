Echale la culpa al rating: BTV, nada malo puede pasar, el programa de Fernando Bravo y Verónica Lozano que duró sólo 15 días al aire

Elegir un título para un programa de TV siempre fue clave , por lo que define y también por lo que prevé hacia delante. En tiempos de redes sociales, además, un buen nombre es fundamental a la hora de instalar un ciclo. Hay quienes dicen que al momento del bautismo hay que evitar palabras negativas como “nunca”, “tampoco” o frases que puedan jugar en contra del envío.

En julio de 1998, en medio del Mundial de Fútbol de Francia, Fernando Bravo y Verónica Lozano comenzaron un ciclo en las tardes de El Trece cuyo título se convertiría sobre todo en un mal presagio: BTV, nada malo puede suceder. En efecto, a contramano de esa vaticino, todo lo malo que podía suceder sucedió y el programa solo duró quince días al aire.

Fernando Bravo y Vero Lozano, dos conductores que asumieron sin culpa su "gran fracaso" captura de video

Un magazine con público y varias polémicas

Una dupla preparada: Fernando Bravo, conductor de varios éxitos dentro de la pantalla chica y una joven Vero Lozano, se hizo cargo de este magazine que se presentó como la gran apuesta del canal para el horario de las 19. Sin embargo, una serie de decisiones equivocadas provocaron que el rating se fuera a pique en muy poco tiempo ni bien comenzó con un promedio de 4,5 puntos.

El magazine contaba con un “Delivery de Denuncias”, informes en los que, por ejemplo, un grupo de vecinos se quejaba por la falta de luz. Por otro lado, había una tribuna de televidentes en el piso que participaba de todos los temas, un concurso por la casa de tus sueños y el grupo Los Amados que sorprendía en exteriores con mensajes cantados a pedido. Pero un par de propuestas dentro del programa despertaron polémica.

Por un lado, un segmento en el que con una cámara oculta hacían el seguimiento de distintos “services” del hogar, como plomeros o electricistas, y cotejaban cuánto les cobraba cada uno por el mismo trabajo. “Cada vez que recibimos a alguien en nuestras casas para que nos arregle algo, es como una especie de salto al vacío y sin red”, advertía Fernando Bravo en la presentación del informe. Esto no cayó nada bien en los representantes del rubro.

Pero para quienes sería inolvidable BTV es para la comunidad de magos en la Argentina . Una de las ideas que tuvo la producción fue la de emitir parte de un documental de la cadena americana Fox en la que se develaban varios trucos históricos de magia. Después del primer informe recibieron la queja de tres entidades, sin embargo, los fragmentos se siguieron difundiendo. De hecho, parte del “gancho” de cada emisión era realizar el truco en vivo y vender durante todo el programa que en final revelarían todos los secretos. La Entidad Mágica Argentina, el Círculo Mágico y el Círculo Mágico Platense fueron con todo contra el canal y sus auspiciantes.

“No lo vio ni el loro, pero era un programa hermoso”

El año pasado cuando Fernando Bravo visitó a Vero Lozano en Cortá por Lozano, por Telefe, recordaron lo que sucedió en aquel tiempo. Acompañado por Teté Coustarot, con quien condujo el legendario envío Siglo XX Cambalache, Bravo arremetió: “Estoy en presencia de la mujer con la que hice el gran éxito (señalando a Teté) y con la que hice el mayor fracaso de todos”, sentenció y ambos rieron para luego explicarle a Teté la -breve- historia del envío. “No lo vio ni el loro, pero era un programa hermoso” , describió Lozano, nuevamente entre risas.

“Era un lindo proyecto, los magos nos querían matar, nos venían a buscar a la puerta del canal, nos querían hacer desaparecer. Eso es la televisión, los programas comienzan y terminan pero cuando es tan abruptamente, a uno le da dolor. No lo encontramos al programa, todavía lo estamos buscando...”, bromeó a su vez Fernando Bravo.

1998 fue el año de la ansiedad dentro de la televisión ya que se levantaron 28 ciclos. Además de BTV, que duró dos semanas, también hubo marcas similares como la de Reina Reech, cuyo programa Arriba el verano, por América, duró solo un mes al aire.

Por distintos motivos, todos los canales le dieron punto final a varios programas. Telefé decidió terminar Listo ya, Afectos especiales, Nico, Infómanas y Señoras sin señores. Canal 13 discontinuó Nunca es tarde, Las chicas de enfrente, Utilísima y Cada día te quiero más. Por su parte, en América levantaron 7 ciclos: el ya citado Arriba el verano y Por quererte tanto, Vidas de película, Chica cósmica, Delicatessen, Mediodía con Mauro y Da2. Canal 9, por último, sacó del aire a Son o se hacen, Lo dijo papá, Lo tuyo es mío, Te quiero, te quiero, La condena de Gabriel Doyle, Telesuerte, La red deportiva, Te juego lo que quieras, Los más escuchados y Bajo palabra.

Aquel año, como nunca, la tele empezó a mostrar su poca tolerancia al fracaso. Con un primer semestre donde se invirtió mucho para transmitir horas y horas del Mundial de Fútbol desde Francia, la segunda parte de 1998 fue de vacas flacas. El partido de Argentina Inglaterra obtuvo la marca máxima, la televisación del encuentro más caliente de todos alcanzó un promedio de 62 puntos de rating. Y en la definición penales, el rating trepó a los 73,9 puntos, sumados Telefe, Canal 13 y América.

En los primeros días del año debutó Gasoleros, con 19,3 puntos, en competencia con Ricos y famosos de Canal 9 con 12,7. Un mecánico de barrio (Juan Leyrado) y una taxista buscavidas (Mercedes Morán) se convirtieron en la gran pareja de 1998. El 26 de enero arrancó un ciclo emblemático de Telefe: Verano del 98, que luego se transformó en verano eterno porque estuvo al aire, con sus idas y vueltas, hasta el año 2000, con un promedio de 20 puntos de rating durante las tres temporadas.

Probablemente BTV no fue una propuesta clara desde el comienzo, un magazine que no llegó a ser de actualidad pero tampoco de entretenimientos. Una suma de ideas sueltas que no tuvieron tiempo de crecer, en una tele que comenzaba a desarrollar el síndrome de la poca paciencia. Ciclo que no mide, se levanta. Nada bueno puede salir de eso.