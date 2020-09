El encuentro entre Lizy Tagliani y Julio Cobos que terminó en un papelón

La comediante y el senador protagonizaron un divertido intercambio

El sábado por la noche finalmente volvió a la pantalla de Telefe PH: Podemos Hablar, casi dos meses después de que su conductor, Andy Kusnetzoff, diera positivo de coronavirus. Se trató de un programa, como se podía prever, con las emociones a flor de piel, ya desde el inicio, con el periodista visiblemente emocionado por el regreso.

"Muy buenas noches y bienvenidos una vez más. Estoy muy contento de volver, el programa quedó en pausa, pero hoy acabamos de apretar el botón para que arranque de nuevo. En un ratito les vamos a contar todas las novedades, pero quiero que sepan que estamos muy felices de estar de vuelta y que tenemos un programa tremendo", expresó Andy. "Quiero agradecer los miles de mensajes de buena onda que me mandaron. Por momentos, le tenía un poco de miedo a las redes y lo que iban a decir por ahí, pero la verdad es que súper bien, todo el mundo te llama y te manda mensajes", añadió, para luego dirigirse a los profesionales de la salud. "Aprovecho para saludar a los médicos que me cuidaron y a todo el personal de salud, que realmente están en una situación complicada. Estamos al límite, así que a cuidarse", remarcó.

Sus invitados para este relanzamiento fueron Carolina "Pampita" Ardohain, Federico Bal, Karina Jelinek y Lizy Tagliani. La comediante, si bien se emocionó en varios tramos del programa, al recordar a su madre y a su recientemente fallecida amiga, La Floppy, también protagonizó momentos divertidos, fiel a su estilo.

En el punto de encuentro, el segmento más largo del programa, la actriz y conductora contó una desopilante anécdota vinculada al senador nacional por la UCR, Julio Cobos.

Tagliani recordó cuando en una ocasión hizo un viaje y se cruzó al político, lo que desembocó en un curioso intercambio. "Cuando recién me hice famosa, me mandaron a Mendoza. Me subí al avión, me habían sacado primera clase, y me siento al lado de un señor", contó Lizy. "Cuando partimos, me dice: 'Te quiero decir que me encantás, tenés una historia de vida que súper admiro, me gusta cómo lo contás y lo vivís'. 'Bueno, muchas gracias' le digo yo", prosiguió la comediante, quien agregó que, al sentirse en deuda por el halago y no terminar de precisar de dónde le resultaba familiar Cobos, le respondió con un comentario que rozó el papelón.

"Algo le tenía que decir, y le veía cara conocida. Entonces lo miro y le digo: 'Usted a mí también, me encanta cómo actúa. Me veo todas las películas", contó Lizy, entre risas. Llegamos a Mendoza, y ahí me dice: "Lizy, yo no soy actor, yo fui el vicepresidente del voto no positivo'. No lo podía creer, yo quería quedar bien porque me había dicho algo re lindo", concluyó la conductora con el relato que distendió el clima.