El marginal vuelve a la TV con una cuarta temporada

La ficción de Underground que hizo picos de rating en la TV pública comenzará a filmar una nueva parte el año próximo

19 de septiembre de 2019

La historia de El marginal no está lista para ver su final definitivo: todavía queda mucho por contar en una de las ficciones argentinas más exitosas de los últimos años.

En diálogo con LA NACION, el productor y socio de Sebastián Ortega en Underground, Pablo Culell, confirmó la noticia de que la serie tendrá su cuarta temporada, y que la misma comenzará a filmarse en 2020, con proyección de estrenarse en 2021.

"Todavía no está confirmado cuándo se estrena, pero la intención es grabarla el año próximo", adelantó el productor. Ante los rumores de que El marginal volvería en forma de largometraje, Culell aseguró que no puede "decir mucho", pero que, por el momento, "sería una serie".

Esta mañana, Underground festejó la noticia de que sus producciones fueron nominadas a los Emmy Awards International: "Muy orgullosos de anunciar que 100 días para enamorarse y El Recluso, remake de El Marginal, fueron nominadas a los Emmy", escribió Culell en Twitter.

Trailer de El Marginal 3 - Fuente YouTube 04:47

Video

El marginal 3 concluyó a fines de agosto su emisión en la TV pública, donde se convirtió en un hito, con un gran desempeño en el rating y en las redes sociales, espacio elegido por los espectadores para tuitear el minuto a minuto de la serie producida por Ortega.

La tercera parte se desarrolló temporalmente dos años después del "motín de las palomas" y un año antes del secuestro de Luna (Maite Lanata). A los hermanos Borges, Mario (Claudio Rissi) y Diosito (Nicolás Furtado), se les sumó "Moco" (Toto Ferro), quien también captó la atención de los seguidores del programa que (¡ALERTA SPOILER!) volvió al comienzo con el regreso del "Pastor" Peña (Juan Minujín), el rotundo golpe narrativo que dio esta ficción que ahora se podrá disfrutar en su totalidad por Netflix.

"No quiero malos actores. No quiero compartir el trabajo con gente que hace las cosas a medias o que estén mirando el reloj para ver cuándo termina la jornada de trabajo. Me gusta la gente a la que no le importe la hora en la que terminamos. En El marginal tuvimos grabaciones largas y esperas muy extendidas, algo muy desgastante para el equipo. Pero por ahí un viernes terminábamos de grabar a las 8 de la noche e igual todos se quedaban a comer un asado dentro de la cárcel. Esa es la gente con la que quiero trabajar. Que se piense en el resultado artístico y no en el financiero, para eso están los administradores. Quiero que la atención del público esté puesta en la calidad y en la novedad, no en el impacto fácil y la repetición", le contaba Ortega a LA NACION antes del estreno de El marginal 3.