El rating de la TV: cómo le fue a Juana Viale con el cambio de horario

En la previa al prime time de la TV del sábado, en los principales canales se movieron fichas como consecuencia del partido de la Selección Argentina contra Ecuador, en los cuartos de final de la Copa América.

En el caso de Eltrece, se decidió adelantar La noche de Mirtha Legrand, ciclo que desde hace dos temporadas conduce la nieta de “La Chiqui”, Juana Viale. De esta manera, la actriz no tuvo a Andy Kusnetzoff dándole pelea con PH: Podemos Hablar; asimismo, Telefe decidió que el programa directamente no se emita en un sábado tan particular y apostó por uno de sus éxitos, Doctor Milagro.

Los números

En una mesa que, en esta oportunidad, combinó espectáculos con actualidad, Viale recibió a la conductora -y semifinalista de la segunda edición de MasterChef Celebrity- Sol Pérez; a la conductora infantil Cecilia “Caramelito” Carrizo, quien habló del estado de salud de su hermano Martín; al emprendedor y especialista en tecnología Santiago Bilinkis; y al exbailarín Maximiliano Guerra.

El triunfo de Argentina contra Ecuador en la Copa América tuvo picos de más de 20 puntos de rating en la TV Pública Andre Penner - AP

Juana hizo un promedio de 6.3 puntos, por debajo de su marca habitual en el horario con el que la audiencia ya está familiarizada. En cuanto a los picos, tuvo uno de 6.9 en dos ocasiones: en la mitad del envío y cerca del final de la emisión. Por otro lado, en Telefe a las 20.30 hubo una edición especial de Pasapalabra con famosos que hizo un pico de 10.1 y un promedio de 8.9 puntos.

Como podía preverse, el partido de la Copa América (transmitido por la TV Pública) con el que el seleccionado argentino pasó a las semifinales marcó un alto número: 16.4 puntos de rating promedio, y un pico de 20.2.

