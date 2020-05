Ernestina Pais confesó que estaba conociendo a un nuevo candidato, pero la cuarentena se interpuso en su camino Crédito: Instagram

La pandemia del Coronavirus y la consecuente cuarentena obligatoria no solo afectó económicamente a un gran porcentaje de la población por no poder trabajar sino que puso en jaque a los lazos afectivos y hasta interrumpió incipientes romances ; tal es el caso de Ernestina Pais, que contó que estaba conociendo a alguien y el aislamiento social arruinó sus planes.

Tras hablar de la crisis económica que está atravesando su restaurante Milion , la empresaria gastronómica habló con Los ángeles de la mañana y se mostró molesta con aquellos que incumplen la cuarentena. "En lo personal no estoy ansiosa porque se levante la cuarentena, lo puedo llevar adelante. Salgo a laburar [tiene un programa de radio en la Rock and Pop y es panelista de Intratables ] y me vuelvo a casa. También atiendo un comedor en el Barrio 31, pero dejo las provisiones en la puerta y me vuelvo. Los que tenemos privilegios para salir tratemos de usarlos como se debe", expresó casi a modo de pedido público.

En cuanto a cómo son sus días en aislamiento, la conductora -que dio el móvil en pijama- reveló una divertida anécdota. "Anoche, dormida, me hice dos huevos duros, ¿pueden creerlo? ¿Es un trastorno? Yo soy una persona hiperactiva que si no puede caminar, salir, tengo que canalizar por algún lado", aclaró mientras presentaba a su perro Darwin, su gran compañía estos días.

Si bien Pais aseguró que va llevando bien esta nueva fase, enseguida confesó cómo el aislamiento arruinó sus planes amorosos. "Me estaba seduciendo con alguien y me agarró la cuarentena, no pude concretar. Solo llegamos a unos besos. No voy a hacer sexting con alguien que no conozco, ¿ustedes que opinan?", lanzó buscando la opinión de las panelistas del ciclo. Mientras se hacía la misteriosa y se negaba a revelar la identidad del hombre en cuestión, agregó: "Lo conocí trabajando en la tele pero no es del medio. Es alguien que externamente necesita ir al canal cada tanto".

En medio de las preguntas de las panelistas por saber más, Ángel de Brito la increpó con un reclamo en vivo: "Cuando te propuse ser 'angelita' me dijiste que no, y ahora sos panelista de (Fabián) Doman". Sorprendida, y entre risas, Ernestina recogió el guante y se defendió: "¡Vos no me ofreciste ser 'angelita'... Pará, pará, pará. Me ofreciste reemplazarte en un verano que te fuiste de vacaciones y no te dejaron". Tras un ida y vuelta con quienes podrían haber sido sus compañeras de piso, Pais aclaró los motivos por los cuales no aceptó ser parte del ciclo: "Jamás dije 'yo panelista no'. Jamás saldría de mí esa manera de hablar. No debe haber sido el momento, debo haber estado haciendo gira de teatro".

"Siempre los miro, para mí es un programa redondo y me parece que todas en su papel están súper bien, a veces me angustia cuando se pelean", opinó sobre los escándalos. Y dejando atrás sus diferencias con Yanina Latorre , advirtió: "Yo soy la Yanina de Intratables . Soy la que dice lo que piensa todo el tiempo. Son cinco contra uno . Son gorilas en la niebla. Pero yo defiendo lo que pienso sin ser mala leche con el otro".

"No sé por qué me caes tan bien si nos odiamos. Si trabajáramos juntas nos llevaríamos bien porque discutiríamos por todo", retrucó la mediática, entre risas.