En plena lucha contra el cáncer de colon, Federico Bal charló con Los ángeles de la mañana y contó cómo está atravesando este difícil momento, además de recordar cómo fue enterarse de la noticia, agradecer el apoyo del medio artístico y hacer referencia al "no llamado" de Marcelo Tinelli.

Tras advertir que todo es más complicado por la pandemia, el actor reveló en qué etapa del tratamiento se encuentra. "En el momento en que el mundo paró, yo tuve que seguir saliendo. Voy todos los días hace cinco semanas, me queda una semana y media. El tratamiento consiste en atacar la zona con radioterapia y lo acompaño con seis pastillas de quimio. Al principio no duele nada pero estas últimas semanas no se las deseo a nadie", relató mientras confesó que acude solo a las sesiones y que ya se hizo de un montón de amigos que están pasando por la misma situación.

Mientras asegura que esta enfermedad le hizo entender mas "el 'por qué' que el 'para qué'", Bal reflexionó: "De repente la vida me hizo parar, a mí que me las sabia todas. El amor de tu familia y de tus amigos te salva". Y enseguida aconsejó llamar a la enfermedad por su nombre y hacerse los controles preventivos necesarios: "El cuerpo habla y uno sabe cuando las cosas no están bien. Sofía me abrió los ojos porque había un poco de negación y cagazo en mí. Yo pensaba en que tenía una temporada que terminar. No tengan miedo en hacerse endoscopias y colonoscopias porque es una boludez y te salva. Es muy importante en la gente joven, es la única manera de ver por dentro que está pasando" .

Tras confesar que sueña a diario con su padre Santiago y que en esos sueños se ve "curado", el hijo del fallecido capocómico recordó cómo fue enterarse de la noticia: "Cuando me llegó el diagnostico estaba en la playa surfeando. Me llama el doctor y tenía miedo de atender. Me dijo que el resultado no estaba bien y me aconsejó levantar la temporada y volver. Me dijo: 'Tenés cáncer' y tuve una sensación rarísima. Lo primero que pensé es: '¿Cómo le digo a mi vieja?'. Ella recién estaba superando la partida de papá", contó emocionado.

"Llegue a casa, hice las valijas, reuní a la familia [Julieta Bal estaba acompañando a su pareja Roberto Peña, que estaba haciendo temporada en Mar del Plata] y fuimos a ver a mamá. Cuando le dije que tenía cáncer se quebró. Es la peor noticia que le podés dar a una madre", advirtió quién luego, decidió volver manejando solo a Buenos Aires porque necesitaba "desahogarse".

Tras aclarar que está transitando esta etapa con mucha fe y "humor negro", Bal habló de las consecuencias que puede dejarle esta enfermedad a futuro, sobre todo a la hora de querer ser padre. "La zona donde se me está dando radioterapia está muy cerca de la zona genital entonces le pregunté al médico si iba a poder tener hijos. Dicen que puede causarme esterilidad, por eso hice un proceso para cuidar mi esperma por las dudas. Congelé una muestra que queda por años. Yo amo a los niños, tengo muchas ganas de criar uno aunque sé que no es el momento", indicó.

Sorprendido por todas las muestras de cariño que recibió por parte de sus colegas , el conductor de Radio Late enumeró varios de los famosos que se preocuparon por su salud: "La verdad es que me llamó muchísima gente y me sorprendió porque por ahí con muchos no tengo ese contacto fluido. Me llamo desde Mirtha (Legrand) hasta Luisana (Lopilato) y (Michael) Buble, gente que no conozco en la diaria. 'Chiquita' me habló de medicina mientras que Luisana me habló de la fe, me dijo que si creo en Dios me voy a sanar", reveló.

Ángel de Brito aprovechó la ocasión para preguntarle por el "no llamado" de Marcelo Tinelli , algo que indignó a su madre Carmen Barbieri: "A veces la gente no escribe porque piensa que molesta. Quizá le dio pudor. Marcelo es mi jefe, no es mi amigo. La reté a mamá por lo que dijo, aparte el tipo estaba viviendo todo lo de Esquel. Después de eso, me llamó y le pedí disculpas por lo que dijo mi mamá", lanzó justificando el accionar del conductor de ShowMatch .

En la lista de los que no lo llamaron también está su ex Barby Vélez, con quien no finalizó en los mejores términos la relación. " Muchas exparejas me escribieron pero con ella no terminé bien y sabemos que no vamos a hablar nunca más. No hay vínculo ni interés de ninguno de los dos. Me quedo con lo lindo de la relación, ella me hizo mucho bien también", concluyó sin intenciones de meterse en la polémica.