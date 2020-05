Juana Viale recordó las críticas a la serie Edha: "Le quedó un estigma"

La actriz hizo mención a la mala recepción que tuvo la serie argentina producida por Netflix Crédito: Netflix

Debido a la cuarentena por la pandemia de coronavirus , Juana Viale se encuentra reemplazando a su abuela en la conducción de sus dos programas televisivos: La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand , ambos por eltrece.

En el ciclo de los almuerzos tuvo entre sus invitados a Flavio Mendoza, con quien recordó cómo fue recibida Edha, la primera serie argentina producida por Netflix, que se estrenó el 16 de marzo de 2018 y que tuvo a Juana como protagonista y a Mendoza en un rol secundario. El productor contó cómo, a partir del estreno de la producción en la plataforma de streaming, lo empezaron a reconocer en el exterior: "En Miami me conocían, me decían Yastin como mi personaje. Acá la mataron a la serie. Siempre es más fácil hablar mejor de lo que se hace afuera", reflexionó Flavio.

"Yo ya tengo cuero de chancho, pero es verdad, no la aceptaron acá, con lo difícil que es hacer ficción, pero es más sencillo criticar y hablar mal, y a Edha le quedó como un estigma; pero ahora pueden entrar y verla", recomendó, para luego hablar de cómo se sintió ella filmándola. "Para mí fue una experiencia espectacular porque pude trabajar con Daniel Burman, a quien amo; si me pedía que saltara al vacío sin red, lo hacía", subrayó la actriz sobre el cineasta, y compartió que a ella también la empezaron a reconocer en los aeropuertos por su rol de Edha Abadi.

"La segunda parte hubiera estado buena", le comentó Flavio. "Creo que se había empezado a escribir", agregó. "Sí", se limitó a decir Juana, antes de cambiar de tema en la mesa.

Edha es un thriller centrado en el mundo de la moda, creado y dirigido por Burman que tenía todos los elementos para destacarse, y un elenco que incluía a figuras como Andrés Velencoso, Sofía Gala Castiglione, Inés Estévez, Julieta Zylberberg, Daniel Hendler, Delfina Chaves y Pablo Echarri. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y tanto la crítica especializada como la audiencia le bajaron el pulgar . Por entonces, los comentarios eran tan negativos que Juana se vio compelida a hablar al respecto en un programa radial.

"Creo que las personas que hablaron tremendamente mal de la serie, son personas que no vieron todos los capítulos, o solo vieron el primero, a mí me han llegado muy buenas críticas, por los que entendieron el personaje, todos los que la criticaron hablaron de una Edha muy fría, muy poco expresiva, y los que pudieron ver eso en dos o tres capítulos que me imagino que es la totalidad de lo que han visto, es cuando han emitido un juicio. Como sé lo que hice, lo que no hice, lo que es criticable, también entiendo la cizaña , el criticar por criticar, querer destrozar a alguien hasta a veces da más rating", declaraba la actriz hace más de dos años .