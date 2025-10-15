La exnovia de Nico González fulminó al delantero y habló sobre las infidelidades en el mundo del fútbol

Paloma Silberberg, expareja de Nicolás González, habló con el programa Puro Show (eltrece) tras su separación del futbolista de la Juventus y selección argentina. En su testimonio se refirió a su estado de ánimo e hizo mención a Sabrina Rojas, quien fue protagonista de un video con el ex Argentinos Juniors en un boliche de Puerto Madero.

Luego de divulgarse el video entre González y Rojas, quienes mantuvieron un diálogo muy cercano en el boliche, Silberberg contó cómo fueron los días posteriores a este suceso que decantó en la separación.

Paloma Silberberg apuntó contra Nicolás González y Sabrina Rojas (Foto: Redes Sociales)

“No fue fácil. Llegó un momento donde toqué fondo y sentí cosas feas, no tenía ganas de vivir”, sentenció la modelo, quien, hasta el momento, no se había referido al tema. “Siento que tenía una angustia muy grande porque fue todo de un día para el otro: veníamos bien y, de golpe, todo mal y no pudimos remontarlo, no había forma y a mí me dolía muchísimo. Yo había dejado todo por segunda vez, aposté a todo o nada... y fue nada”, destacó Paloma, quien dejó Italia y retornó al país.

Al quedar vinculada como la expareja de un futbolista, la modelo lanzó una crítica al mundo que rodea a los deportistas de alto rendimiento. “A veces los futbolistas se comen la película de ser infieles... están todas las chicas detrás de ellos y eso te da un poco de bronca”, expresó la modelo.

La expareja de Nico González apuntó contra Sabrina Rojas (Foto: Instgaram @rojassasi)

Además de cambiar su estilo de vida, Silberberg vivió de cerca uno de los momentos que más sufren los jugadores cuando se los critica por su rendimiento. Ante esta situación, dijo: “Me daba bronca cuando lo criticaban y quería responder, pero nunca lo hice”.

Por último, antes de culminar el móvil, el periodista consultó si tuvo contacto con Sabrina Rojas tras la divulgación del registro fílmico: “No hablé y no me interesa. Tengo la mejor si me la cruzo, pero no es que necesito hablar con ella”. Acto seguido, expresó su punto de vista acerca de si existió algo más que lo que se viralizó en las redes: “Para mí, sí, pasó algo, pero ya está, ya pasó”.

La respuesta de Sabrina Rojas

Conocida la versión de Paloma Silberberg, el programa Puro Show buscó la palabra de Sabrina Rojas, quien, en principio, no quiso referirse al tema.

“No voy a hablar más. No sé por qué piensa eso, no tengo idea, es cómo seguir hablando de algo que no sucedió”, destacó Rojas sobre los rumores de un acercamiento más íntimo con el jugador de la selección argentina.

Sabrina Rojas le contesto a la expareja de Nico Gonzalez

A pesar de haber desmentido en varias ocasiones las versiones que la ponen a ella en el ojo de la tormenta, Rojas decidió ponerle punto final a este hecho que ocurrió en el mes de julio y trajo mucha tela para cortar ya que Silberberg y González se separaron luego de este hecho.

“Yo no miento”, lanzó, terminante, la modelo, quien le marcó la cancha a la expareja de Nico González y descartó cualquier tipo de versión que la coloque como tercera en discordia.