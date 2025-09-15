A qué hora está La Voz Argentina hoy y cuándo termina

Si hay un programa que este año se robó todas las miradas y cautivó a su público por el talento y el entretenimiento en un solo lugar fue La Voz Argentina 2025 (Telefe). El certamen conducido por Nico Occhiato dejó hace tiempo las audiciones ciegas y sigue a paso firme con la etapa de playoffs, donde los participantes buscan un lugar en la gran final, que consagrará al campeón de esta temporada.

Este lunes 15 de septiembre, el ciclo que tiene como jurado a Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda!, tendrá desde las 21:45 el segundo round del Team Miranda!, donde siete concursantes guiados por la pareja más famosa del pop argentino mostrarán sus interpretaciones, pero lamentablemente uno de ellos quedará afuera de la competición.

❤️‍🔥El #TeamMiranda ! se enfrenta al SEGUNDO ROUND ✨



HOY #LaVozArgentina a las 21.45 con la conducción de @NicolasOcchiato



También sumate a #ReactLaVoz en YouTube pic.twitter.com/dh5d8n7A0S — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 15, 2025

A medida que avanza el certamen, cada vez más personas se preguntan cuándo va a terminar. Con el inicio de la etapa de eliminación, la final cada vez está más cerca y la ansiedad por conocer al ganador de esta temporada se acrecienta.

Se espera que el reality termine en las próximas semanas. Según confirmaron desde el canal a LA NACION, la final del programa será en octubre, sin embargo, no se sabe la fecha exacta, porque se está a la espera de la confirmación de algunas fechas de partidos aún.

Un abrazo grupal del conductor, los participantes y el jurado (Foto: La Voz Argentina)

Mientras tanto, los televidentes pueden seguir disfrutando de este programa que emisión a emisión emociona a un país entero con las interpretaciones de los cantantes y con las variadas historias de vida que va mostrando. La conducción de Nico Occhiato y los aportes fundamentales del jurado a nivel artístico y humano hacen que sea un producto líder en la programación de la televisión argentina, donde continúa liderando el rating con facilidad.