La Voz: Jacinta, una de las participantes más populares, ganó su primer enfrentamiento

Durante una nueva ronda de enfrentamientos en La Voz Argentina, Ricardo Montaner debió decidir entre dos de las integrantes más destacadas de su equipo. Con su interpretación de “When you were my man”, Jacinta Sandoval y Victoria May, midieron sus habilidades para el canto, en un encuentro que fue de lo más parejo.

Al momento de recibirlas, y acompañado de Nahuel Pennisi para ayudarlo en la tarea de prepararlas, Montaner le preguntó a Jacinta de dónde era. Ella contó que es oriunda de Zárate, y eso dio pie a una historia personal, en la que el Ricardo les contó: “Mi abuelo era de Zárate, y mi abuela de Campana. En esa época no había tanta comunicación, y mi abuelo se iba cabalgando hasta que llegaba a Campana, y enamoraba a mi abuela tocando la guitarra y cantándole. Y si hay una hay una historia de amor que me inspira, es la de Rosa y Laurentino, mis abuelos”.

Luego de escucharlas por primera vez, Pennisi se sorprendió por la habilidad de ambas, y expresó: “El nivel de las dos es muy alto. Ellas están escuchando a la otra persona, es algo que a mí me gusta mucho, y las puso en el mismo sentimiento de la canción”. Por su parte, Montaner agregó: “Este es un dúo espectacular. Quiero que se queden con esto, porque a la hora de la batalla puede que no tenga la oportunidad de decírselos tan claro. Para mí va a ser un problema grande renunciar a una”.

Finalmente llega la instancia de la presentación, y las dos brillaron al ritmo de “When you were my man”. En el momento de las observaciones, Soledad Pastorutti notó “más segura” a Jacinta, y destacó: “Tiene una manera de pararse, y un look muy definido, eso ya te hace una artista. Pero Victoria tiene una dulzura, y una manera de llegar con su voz muy especial”. Por su parte, Lali Espósito concluyó: “Cuando arrancaron, me asusté un poco porque no lograban acomodarse, no las sentí como un dúo, sentí a cada una en lo suyo. Las dos propuestas me parecen bonitas, y creo que las dos tienen un gran camino por hacer en este show”.

Finalmente y luego de mucho pensarlo, Montaner anunció que se quedaba con Jacinta. Y cuando Victoria creía que se quedaba afuera del certamen, Mau y Ricky presionaron el botón, y de ese modo la robaron para su equipo.

