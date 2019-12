Marcelo De Bellis habló sobre el desembarco de Casados con hijos al teatro y dio su visión sobre las idas y vueltas que tuvo la producción con Erica Rivas para contarla en el elenco Crédito: Instagram

Horas después de confirmarse que Casados con hijos vuelve al teatro con elenco completo, Marcelo De Bellis pasó por el piso de Intrusos y habló de Erica Rivas, quien interpreta a su esposa en la ficción. Y es que, en los últimos días, la actriz estuvo en el centro de la polémica porque fue la última en confirmar su presencia en la producción que estrenará a el próximo año en calle Corrientes.

Si bien los idas y vueltas de la actriz-que quería asegurarse que los guiones no tengan tintes machistas antes de aceptar la propuesta- despertaron cierta incertidumbre y angustia en el público y en el resto del elenco (de hecho ya se hablaban de ciertos nombres en caso de un posible reemplazo), De Bellis nunca dudó de que Rivas iba a terminar aceptando volver a ponerse en la piel de María Elena Fuseneco.

"Erica es una gran actriz y ha construido una carrera en base a hacerse desear. Ella siempre quiso hacer Casados con hijos, le debe toda una carrera de cine a este programa", expresó el actor, quién enseguida esbozó una posible teoría sobre su tardía confirmación. "Ella quiere saber todo. Son estilos a la hora de trabajar. Ha construido una carrera en base a su talento y es una especie de vaca sagrada en el medio. Ha dicho que no a muchas cosas. Si aceptó es porque ama el programa, sino no lo acepta. La plata no le interesa", aseguró tras confesar que aún no está ni el guion ni el contrato.

Tras tildarla de "colgada", el actor que interpretó a Dardo en la exitosa adaptación argentina de la sitcom contó una divertida anécdota que la define de cuerpo entero: "Un día nos habíamos reunido con Guillermo [Francella] y él dice: 'Ayer hicimos 31.3 de rating' y ella dice: '¿Eso es mucho o poco?' No ve tele, es así ella. Esa sensibilidad la hace ser la actriz que es", señaló De Bellis, que ha compartido varias cenas con Rivas desde la época en que aún era pareja de Rodrigo de la Serna.

"Erica fue una de las compañeras más maravillosas que he tenido. Generosa, nunca pidió un latiguillo de más, es un ser divino. Cuando se compromete lo hace mil por mil, y entonces quiere ver que va a hacer. Sobre todo que ahora el humor cambió", agregó.

Y enseguida, imaginó qué hubiera pasado si finalmente su compañera no aceptaba estar en el teatro. "Si decía que no, me afectaba. No iba a ser lo mismo. Rogaba que sea ella, estábamos todos con una angustia e incertidumbre, pero Erica no lo hace por maldad. Es miedosa. Sé que tuvo una reunión con los autores, con Gustavo Yankelevich, con Flor [Peña] y con Guillermo", confió.

Lejos de evadir el tema, el humorista también explicó los motivos por los cuales Rivas no estuvo junto al resto del elenco en el living de Susana Giménez el domingo pasado: "Con Erica la última vez que nos vimos fue hace cinco años y medio, cuando compartíamos complejo teatral. Ella estaba haciendo Escenas de la vida conyugal. En el último tiempo, nos whatsappeamos por lo bueno de volver y el 1 de diciembre yo le mandé un mensaje por su cumple. Ahí me dijo: 'Veámonos', a lo cual yo respondí: 'Te veo en lo de Susana' y ella ahí me pone que estaba de viaje en Río de Janeiro", relató con lujo de detalles.

En cuanto a la teoría de que la diva de los teléfonos le haya bajado el pulgar por sus dichos contra Ricardo Darín, De Bellis opinó: "Yo eso no lo puedo creer de Susana. Ella es una persona muy agradecida a Gustavo Yankelevich. Creo que por más que no sepa quién es Laurita Fernández, por decir un ejemplo, la invita al piso y la presenta con bombos y platillos". Tras desmentir una y otra vez que haya un conflicto entre ella y su compañera, De Bellis redobló la apuesta: "Seguramente volvamos a estar en mayo, antes del estreno. Yo te juego plata que el año que viene estamos todos en el living de Susana", desafió a los panelistas del ciclo.