21 de junio de 2019

Martín Seefeld estuvo por primera vez en el diván de Cortá por Lozano, y rápidamente trajo al presente que con Verónica Lozano se conocen hace muchos años, cuando ella no era conductora, ni el actor. "Tenemos amigos en común. Nos gustaba mucho el baile", coincidieron, antes de que el actor de Departamento de soltero, la comedia teatral que protagonizan Laurita Fernández y Nicolás Cabré, empiece a hablar de su experiencia en terapia. "Hice muchos años y dejé, pero retomé después de perder a un amigo y su hermano en el atentado de la AMIA. Fui cambiando de terapeutas. La terapia me dio herramientas: ahora reconozco mis debilidades", apuntó.

Sobre su pasión por la actuación, recordó que la desarrolló de grande. "Antes hice de todo. Estaba trabajando en una gerencia comercial de marcas de jeans cuando hice el bolo de Poliladron. Me llamó Adrián [Suar] y me fui a hacer temporada en Mar del Plata. La obra funcionó bien. Ahí empezó mi continuidad como actor", contó. Y agregó entre risas: "Un día, en un baño, Diego Peretti me dijo: 'No se te ocurra dejar la empresa'. ¡Él, que era psiquiatra y había dejado todo! Estuvo bueno, porque empezar a ser actor me dio un baño de humildad", señaló.

Entonces, Lozano le preguntó sobre su experiencia frente al éxito en Los Simuladores . "Me siento profundamente orgulloso. Cambió mi carrera. Fue un proyecto entre cuatro amigos, después de un año dando vuelta por canales", contó y celebró que fuera un programa atemporal, que la gente recuerda en la calle y que hoy miran por Netflix chicos que no habían nacido cuando se empezó a emitir. También confirmó los dichos de Federico D'Elía, que contó que, luego de que el programa el Martín Fierro de Oro en 2002, el entonces director artístico de Telefe Claudio Villaruel pidió la estatuilla prestada para llevar a un programa y nunca la devolvió.

Seefeld también se entusiasmó en compartir particularidades sobre su amistad con Pablo Echarri, a pesar de que él apoya públicamente a Mauricio Macri, mientras el marido de Nancy Dupláa es un férreo defensor de la gestión kirchnerista. "Me habló de un proyecto y así nació El Árbol, nuestra productora. La tuvimos durante siete años e hicimos mucho material fructífero. Laburamos bien, con discrepancias y pensando distinto, pero con respeto. Con honestidad en todo sentido", señaló. "Somos amigos. Ahora trabajamos juntos en Sagai. Discutimos de política, pero queremos llegar a un mismo lugar. No hay una verdad absoluta. Tengo una mirada de diálogo y consenso", aseguró.

Papá de Lola (16) y Pedro (14), y casado hace 30 años con Valeria, contó que pasaron momentos económicos difíciles. Y sobre la pasión con su esposa después de tanto tiempo, fue contundente: "No es la misma asiduidad, pero cuando pasa es fantástico". Y profundizó: "A esta altura de nuestra relación, se empiezan a jugar otras cosas. El sexo y la pasión no son fundamentales. Si todo se remitiera a lo físico, estar conmigo treinta años sería un plomo".