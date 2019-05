La hija de la conductora seguirá al frente de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, al menos, durante este fin de semana Fuente: LA NACION - Crédito: PATRICIO PIDAL/AFV

Algo que distingue a Mirtha Legrand es su asistencia perfecta. Desde que sus históricos almuerzos están en el aire, la diva faltó en muy contadas ocasiones y se atrevió a enfrentar a las cámaras, incluso, inmediatamente después de haber sufrido algunas de las pérdidas más importantes de su vida. Por eso, cuando se anunció hace dos semanas que no iba a estar al frente de su programa del domingo por un problema de salud muchos se alarmaron.

Finalmente, la conductora debió someterse a una intervención quirúrgica el lunes 13 por una obstrucción intestinal. Eso, claro, la mantuvo alejada el pasado fin de semana, tanto de La Noche de Mirtha como de su ciclo dominical. La encargada de suplantarla fue nada menos que su hija, la también conductora Marcela Tinayre . La diva, de todos modos, no pudo evitar sallir al aire, por teléfono, para llevar calma a sus seguidores y dejar en claro que durante su recuperación no perdió la costumbre de informarse sobre todo lo que ocurre en el país.

En ese llamado, Mirtha contó: "Estoy levantada, en mi casa. Estoy muy bien. Me estoy recuperando muy rápidamente. Me dicen los doctores que nunca en la vida han visto una recuperación semejante, tan rápida. (...) Sospecho que el fin de semana que viene ya estaré en condiciones [de volver]. No sé, no quiero adelantarme. Me encuentro perfecta. Camino en la casa, veo televisión, leo, duermo y recibo algunas visitas, porque en estos casos es mejor no hablar tanto".

También, fiel a su estilo, opinó sobre el anuncio de la fórmula compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner de cara a las elecciones presidenciales de octubre. "Qué noticia, eh, una bomba", dijo la diva.

Todo parecía indicar que, más allá de que se encuentra en pleno proceso de recuperación, Legrand estaba dispuesta a volver a la tele en breve; su buen ánimo y sus deseos de retomar sus actividades hicieron pensar que, quizá, este sábado ya podría reincorporarse. Sin embargo, según pudo saber LA NACION, Tinayre volverá a estar al frente de los programas durante este fin de semana.

Por lo pronto, la producción trabaja en confirmar a los invitados que se sentarán en la mesa en la noche del sábado y el mediodía del domingo, y prefiere mantener la cautela frente a las posibles fechas que marcarían el retorno de la diva a la pantalla de Eltrece: mientras algunos señalan que podría ser el 1 de junio, otros entienden que habrá que esperar hasta el 8. Es el equipo médico que sigue la recuperación de Legrand el que tendrá la última palabra.