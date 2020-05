La actriz estuvo en el piso de LAM y se cruzó fuertemente con dos de las panelistas del ciclo Crédito: Instagram

Tras su escandalosa separación y posterior reconciliación con Christian Halbinger, Miriam Lanzoni reapareció públicamente y enfrentó, cara a cara, a quienes la acusaron de usar la infidelidad de su pareja como una movida de prensa para estar en el "Bailando por un sueño 2020" .

"No es que yo sea dramática simplemente es que cuando uno pasa por una situación así dolorosa, cada uno reacciona como puede. Ojalá uno pudiese reaccionar de la mejor manera, o de la manera que conviene. Me parece que es sabio poder convertir algo malo en bueno rápidamente", expresó Lanzoni en vivo, en el piso de Los ángeles de la mañana .

"¿Podés reconocer que hiciste uso de lo que pasó para mediatizar un tema?", inquirió Mariana Brey , una de las que nunca creyó en esta separación. "Sucedió lo que sucedió. Me escondí en mi casa porque la verdad que la situación no fue grata. Al otro día había un montón de gente desfilando por acá, y yo nunca nombré a nadie. ¿Por qué hay gente que se auto involucró? Hay cosas que las mantuve en la intimidad y hay gente que salió a vociferar todo", respondió la ex de Alejandro Fantino, intentando desmentir que todo el episodio haya sido una movida de prensa.

Enseguida su discurso fue interrumpido por Yanina Latorre , quién también desconfió de la actriz desde un principio. "Yo hablé con Juliana Rojo [la supuesta tercera en discordia] un montón de veces y nunca quiso hablar en público. Estaba avergonzada, se quería morir. La chica tuvo que poner abogado porque tiene una criatura y se empezó a hablar de todo ", indicó reafirmando la postura de su compañera.

"Yo no voy a hablar de nadie, hay un montón de pormenores que no saben. Aparte, en todo caso: ¿Toda esa gente me avaló para que yo entre al 'Bailando'? Es ridículo", retrucó la expanelista del ciclo de eltrece. "Yo el video no lo vi. Si me pasa, ni loca digo que soy cornuda, te lo niego a muerte", bromeó Brey dando a entender que Lanzoni salió a contarlo inmediatamente. "Cuando Ángel me lo preguntó es porque se iba a terminar sabiendo. Yo nunca mencioné a nadie, hay pormenores que no los voy a dar. Yo no necesito que vos me creas", explicó Lanzoni con cierta molestia.

"Estaría bueno que aceptes mi opinión aunque no te guste lo que tengo para decir. Primero opiné, y después obtuve la información de alguien muy cercano a vos que hizo trascender que estabas haciendo esto por prensa", volvió a afirmar Brey. "Es desinteligente de tu parte. Vamos a suponer que yo tengo una mente enferma de armar algo así con mi familia... El resto de la gente, ¿vino para hacerme la segunda a mí? Si fuese por cornudos el 'Bailando' no da abasto", retrucó la participante, que ya está ensayando para la edición 2020 del mediático certamen.

Sin embargo, y lejos de darle el beneficio de la duda, Brey siguió cuestionando a la actriz. "El show que hicieron el día de la reconciliación, con mariachis ... Tachame la doble", agregó mientras el conductor del programa la interrumpía para saber de dónde viene la mala onda entre ambas.

Mientras las protagonistas del cruce negaban una mala relación previa, Lanzoni dio detalles del vínculo que las unía tiempo atrás: "Hemos hablado muchísimo. Ella me contaba que soñaba con ser actriz". Sin embargo, esto desató la furia aún más en Brey, quién sintió el comentario de su ex compañera como una chicana: "Me encanta, me quiere chicanear. Si voy a hacer una actriz como vos prefiero quedarme acá", disparó sin filtro.

Ante la mirada atónita del resto del panel, Lanzoni no se quedó callada y se defendió: "Ese es un juicio tuyo, porque yo estoy muy contenta con mi carrera". "Y yo me quedo en este lugar porque elijo hacer este trabajo. No tengo intenciones de ser actriz sino me iría a Carlos Paz o a Mar del Plata", retrucó la periodista.

En un momento de impasse, Lanzoni se puso seria y contó qué la llevo a perdonar a su ex : "Cristian es una gran persona. Su corazón es hermoso. El perdón te mejora la capacidad cognitiva... A lo largo de mi vida me ha tocado perdonar un montón de cosas", señaló. Y enseguida, recordó su relación con Fantino: "Cuando estás con una figura tan fuerte al lado, cuidas lo que decís. Le tengo un amor inmenso como persona, tenemos un cariño que va a durar de por vida", agregó.

Sin embargo, la paz duró poco. Yanina Latorre, quién recibió data en su teléfono, tildó a Lanzoni de poco profesional por abandonar varias obras de teatro. "Abandonaste la obra A todas las mujeres a las que le cague la vida para irte a Colombia atrás de Fantino. Y también llegaste tarde a un estreno de (José María) Muscari", señaló la panelista.

Por supuesto que la respuesta de la actriz no tardó en llegar: "No, no me fui atrás de Fantino. Es una obra que hice durante cuatro años y me tenía que ir a grabar Sin senos no hay paraíso . Lo tenía pautado desde antes, hablá con Marcelo Cosentino, que era quien dirigía esa obra. Parecés mi abuela googleando", retrucó dando a entender la falta de veracidad de su información.