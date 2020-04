Moria habló de cómo pasa sus días en cuarentena y confesó que por el momento no piensa volver a la televisión

Tras su decisión de no hacer más Incorrectas , al menos mientras dure la pandemia de coronavirus , Moria Casán reapareció públicamente en Los ángeles de la mañana y confesó que viviría en cuarentena de por vida .

"Más allá de las muertes y todo lo que esta pandemia está provocando, esta cuarentena para mí es maravillosa. Me siento de 11 porque descansé de toda la responsabilidad. Lo único que no es nuevo para mí es esto de que este tiempo sirve para reflexionar sobre quiénes somos: yo ya lo vengo pensando desde chica", comentó la conductora desde el living de su casa en Parque Leloir.

Mientras confiesa que lo único que hace es "dormir y descansar", Casán aseguró que no le pesa el no poder salir a la calle. "Sin cuarentena tampoco tenemos tiempo de vernos con amigos y nos comunicamos de la misma manera que ahora, a través de videollamadas. Con mis nietos nuestra relación también es digital, así que no los extrañó tanto", expresó antes de hacer una revelación asombrosa: "Aparte a mí no me van los abrazos, los besos o eso de andar tocándose, adoro la distancia. El contacto con la piel me gusta con un hombre y con muy pocos amigos, nada más. Si no fuera por la muerte, no quisiera que se acabe nunca esta cuarentena".

En cuanto a si extraña su vida laboral, la actriz de La gran depresión advirtió que lo que más la afectó fue tener que abandonar su obra de teatro de manera tan abrupta. "Ya era raro ver la platea con las personas separadas pero estábamos reviendo las medidas preventivas. Era un sábado que teníamos dos funciones. Después de terminar, nos dijeron que no volvamos así que quedaron todas mis cosas en el camarín", indicó.

Mientras asegura que en sus 50 años de teatro jamás vivió algo igual, agregó: "Es un hecho histórico lo que estamos viviendo, jamás existió algo así que parara la humanidad. Estamos todos como frizados. Dos gotas de saliva pararon el mundo, es una humillación para el ser humano". En cuanto a cómo imagina que será el después de esta pandemia, aclaró: "No pienso en el futuro. Es el hoy y el ahora. Esto tiene atónito a todo el mundo. Es una cosa insólita. Siempre cada 100 años hay alguna pandemia que se lleva mucha gente. Calculo que será una decantación del planeta, hace mucho que nos viene avisando que nos estamos portando mal".

La diva también hizo referencia al permiso de circulación que había anunciado por el Gobierno de la Ciudad para mayores de 70 : "Yo no me enojo. Primero, ironizo muchísimo sobre la edad. Lo que me parece insólito es tener que hacer trabajo comunitario en caso de no cumplir. '¿Que tengo que hacer 3.500 piononos como Carmen Barbieri?' Me parece un disparate, aparte es como si no fuéramos responsables", ironizó mientras contó que recibió tanto la llamada de Horacio Rodríguez Larreta como del Secretario de Cultura de la Ciudad para ponerse a disposición en caso de tener alguna inquietud.

Acompañada por su amigo y asistente Galo, Moria enumeró las actividades que hace durante la cuarentena: "Entreno todos los días. Hago una hora de cinta, abdomen, glúteos y estiramiento. Hasta hace unos días hacía piscina aunque ya le saque la climatización. La verdad que no me alcanza el tiempo. Lo que sí, no reviso papeles, no entro a mi vestidor y ni loca estoy en pijama todo el día. El otro día me mandaron un tutorial de cómo se usa el lavarropas", contó con mucha gracia.

Por último, habló sobre su futuro laboral y descartó la posibilidad de volver a las tardes de América con Incorrectas . "Si puedo respetar la esencia del programa puede ser, pero ahora, mientras dure la pandemia, no. No sé si haría tele todos los días, quizá en otro formato, uno más nocturno", reveló.