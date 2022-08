Quién es el amigo de Luisito Rey que asegura haber “intercambiado novias” con Luis Miguel

La vida de Luis Miguel tuvo altibajos e intensidades varias, algo que ya se pudo confirmar, y con creces, en la exitosa serie biográfica realizada por Netflix. Durante su niñez, Micky fue apoyado por uno de los grandes amigos de su padre Luisito Rey, el actor Andrés García, quién fue uno de los que impulsó al artista a conseguir espacios en televisión para que pudiera presentarse como cantante infantil. García fue en reiterados momentos de la vida del intérprete un apoyo incondicional, acompañándolo no solo durante sus primeros años en el mundo del espectáculo sino también en momentos críticos como la desaparición de su madre, Marcela Basteri.

Actualmente, la relación entre Andrés García y Luis Miguel no es muy cercana pero fueron muchos años en los que el vínculo entre ambos era estrecho. El actor se encuentra atravesando un complicado problema de salud y suele hacer confesiones en su canal de YouTube. Esta vez causó revuelo por asegurar que con Luis Miguel se llegó a “intercambiar” las novias. Algunos rumores instalaron que García podría haber interferido en la vida amorosa del cantante y hasta fue catalogado en alguna ocasión como el tercero en discordia entre la estrella y alguna mujer.

Andrés García protagonizó telenovelas como El privilegio de amar y El premio mayor donde supo causar sensación. Tanto él como Luis Miguel pertenecían al selecto grupo de los galanes más cotizados del espectáculo mexicano, por lo que los fans de García se preguntaron si alguna vez llegaron a tener la misma novia. Mientras disfrutaba de una comida en Acapulco, García admitió: “Yo no diría que bajarle (una novia), ni él a mí, sino que intercambiábamos”. Las confesiones del actor nacido en República Dominicana se pueden ver en uno de los videos que publicó en su propio canal de YouTube.

Semanas atrás, Andrés García ganó visibilidad mediática cuando dio a conocer que había sufrido una severa herida en el cráneo después de un accidente doméstico donde vive desde hace tiempo, en Acapulco.

Andrés García se encuentra con una salud deteriorada y bajo el cuidado de su esposa, Margarita Portillo Archivo

El artista presenta un cuadro delicado ya que a ese accidente se le suman lesiones lumbares, cirrosis y un diagnóstico de leucemia. E n una de sus declaraciones admitió que “ya se ve cerca su final”. Muchas de sus declaraciones surgen de las preguntas que le hacen sus seguidores en su canal de YouTube. A principios del mes de agosto, uno de sus seguidores se mostró interesado en conocer si Luis Miguel lo había buscado en medio de su delicado estado de salud, a lo que el hombre que protagonizó Pedro Navajas contestó: “Pues fíjate que no me ha buscado (Luis Miguel), pero yo lo entiendo porque Micky se ha hecho un artista muy famoso en el mundo entero y cuando uno se hace tan famoso no tiene tiempo de nada, aunque parezca increíble”, disparó en una de sus habituales dinámicas de preguntas y respuestas.

Pese a que ahora la relación entre Andrés García y Luis Miguel no es muy cercana, por años mantuvieron lazos muy estrechos

“A mí me tocó también en las épocas de no parar de trabajar como está ahora Micky, trabajando... El ser artista, cuando ya eres muy famoso, pues tienes que contestarle a los fans, tienes que contestarle a los productores, a los asistentes de producción, a los asistentes de director y gente con quien trabajas para tus shows o películas, más el público que te llega en persona a sacarte una foto, a felicitarte y luego pasa que realmente no tienes tiempo de hacer nada”, señaló entonces. De este modo, Andrés García dejo en claro que comprende que no es más que una ajustada agenda la que aleja a Luis Miguel de quienes supieron ser sus amigos.