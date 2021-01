Rating: cómo le fue a MasterChef Celebrity, en un lunes donde arrasaron los noticieros de Telefe Crédito: Prensa Telefe

Semana intensa para la televisión debido a que tanto MasterChef Celebrity como Cantando 2020 están transitando las instancias previas a conocer a los ganadores de ambos certámenes.

Este lunes, la competencia de cocina fue lo más visto, con un promedio de 16,2 puntos por la pantalla de Telefe. En eltrece, el concurso de canto producido por LaFlia llegó a 7,6 puntos, aunque no le alcanzó para ser lo más visto del canal, liderazgo que quedó en manos de Bienvenidos a bordo con 9,6 puntos de promedio. Una de las curiosidades del día tuvo como protagonistas a los noticieros de Telefe: las tres ediciones se ubicaron entre los cinco programas más vistos del lunes.

En MasterChef Celebrity se vivió un momento de gran emoción con la despedida de Belu Lucius. En esta semana decisiva, cada día se irá un participante hasta llegar a la última emisión con los dos finalistas. Lucius fue toda una sorpresa: no solo demostró grandes saberes gastronómicos, sino que también se consolidó a nivel popular a partir de su impronta y humor inteligente. En la despedida, los jurados se mostraron elogiosos y apenados por su partida.

Un momento menos grato tuvo como protagonista a El Polaco. El participante, que se caracteriza por su carácter, no pudo evitar insultar a viva voz. Aunque no quedó claro hacia quien fue dirigido el improperio, lo cierto es que no son actitudes que caen bien en el tribunal integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

En eltrece, Cantando 2020 también transita sus instancias finales en busca de la consagración de una de las parejas. Aunque todos buscan ganar, ayer se produjo un hecho inusual: Miguel Ángel Rodríguez explicó las razones por las que optó por bajarse del concurso. Junto con Lula Rosenthal, una de las revelaciones del año, el cómico decidió "por una cuestión de dignidad" abandonar la competencia, causando la sorpresa e incomodidad de todos.

Telefe lideró la competencia informativa. Staff de Noticias dio el batacazo con 10,9 puntos y se convirtió en el noticiero más visto del lunes; el espacio de la trasnoche se vio beneficiado al ir pegado a MasterChef Celebrity, privilegio que tenía la repetición de la ficción Educando a Nina. Además, Telefe Noticias llegó a 9,6 y El noticiero de la gente alcanzó los 8,7 puntos. Excelentes marcas para los tres espacios dedicados a la información en un canal que privilegia el entretenimiento y la ficción enlatada.

En América, el programa más visto fue Intrusos con 2,4 de promedio. En la misma señal, Polémica en el bar, que llegó a 1,9, dedicó un segmento de humor para hablar de las prácticas swingers con la presencia de Pachu Peña y las confesiones de los integrantes de la mesa.

En la mañana, Flor de equipo, en Telefe, logró 5,7 de promedio y LAM llegó a los 5,3 puntos. En eltrece, El gran premio de la cocina tuvo una gran jornada con un promedio de 6,6 puntos. El certamen, que continuará cuando se reformule la tarde del canal con la salida de Mamushka y la llegada de Corte y confección con famosos, sigue siendo uno de los éxitos de la emisora. Ayer, se vivió un momento intenso cuando los jurados le pidieron una explicación a uno de los participantes, quien no pudo convencer con sus argumentaciones.

