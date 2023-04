Rating: en una noche picante de eliminación, MasterChef lideró cómodo el domingo

escuchar

Los números del domingo volvieron a acompañar a MasterChef, el infalible reality gastronómico que tuvo un muy buen desempeño el domingo, en su gala de eliminación en la que se despidió Carlos tras no poder lucirse en el desafío denominado “empanadas originales”. En los números parciales, el reality de Telefe conducido por Wanda Nara y con el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, hizo 13 puntos y picos de 15.

Por detrás de MasterChef quedó la película que emitió eltrece, El ritmo de la venganza, el largometraje de Reed Morano protagonizado por Jude Law y Blake Lively, con 6.2 . Secretos verdaderos, el instalado envío de América TV, emitió un programa sobre el músico Pipo Cipolatti e hizo 1.3 puntos. Por otro lado, el ciclo político de El Nueve, Opinión pública, consiguió 0.9 puntos, y Concierto en la Ballena, de la Televisión Pública, estuvo cerca, con 0.3.

MasterChef, entre una emotiva despedida y un picante cruce

En la última gala de eliminación se batieron a duelo Rodolfo, Carlos, Juan Ignacio, Candelaria, Antonio, María Sol, Rodrigo y Juan Francisco, quienes portaron el delantal negro luego de una semana de bajo rendimiento. Muy atentos, escucharon las reglas del desafío que tenían por delante.

“Hoy es una noche para que demuestren que pueden aportar tanto vanguardia como tradición, que es algo que siempre buscamos en el programa”, dijo Martitegui, y luego Betular reveló los pormenores de la prueba: la preparación, en 70 minutos, de 10 empandas fritas con dos tipos de “rellenos originales”, con dos repulgues diferentes y dos salsas para acompañar cada uno de esos rellenos elegidos. “La exigencia va a ser tanta, que les voy a pedir que anoten la receta de la masa”, sumó el jurado, que no permitió la elaboración de rellenos clásicos como jamón y queso y carne. “Tengan mucho cuidado con el momento de freír”, se les aconsejó. “Cocineros, recuerden que tienen que ser originales”, apuntó Nara, quien previamente había manifestado lo difícil que le resultaba despedir a un nuevo participante cada domingo.

Luego del paso por el mercado, se produjo un “picante” ida y vuelta entre Rodolfo y Candelaria. La joven participante remarcó que le molestaban las quejas de su compañero, quien se retiró del mercado sin proteínas y ofuscado por esa situación. “Cómo le gusta llorar, siempre le falta algo”, dijo Candelaria, a lo que Rodolfo acotó: “Mientras no me falte la decencia...”. De todos modos, el cruce quedó allí ya que de inmediato comenzaron a abocarse a sus preparaciones y el plato de Rodolfo no convenció al jurado. El participante realizó empanadas samosas de garbanzos y de mozzarella, nueces pecán y verdeo. “Lucen muy bien, pero la masa está demasiado gruesa, el boquerón es una aberración”, le dijo Martitegui. “El sabor fue una decepción”, apuntó Betular y De Santis fue lapidario: “Fue muy fuerte todo junto, fue como morder un sándwich”.

A pesar de la dura devolución, Rodolfo aceptó bien las críticas. “A mí me parecieron delicisosas las empanadas”, manifestó satisfecho . El que tuvo una excelente noche fue Juan Francisco, quien pasó al frente con empanadas de camarón con pimentón y otras con relleno de portobello, espinaca y panceta con salsa de uva. “¡Están espectaculares!”, le manifestó un efusivo De Santis. “No les cambiaría absolutamente nada”, agregó el chef. Luego, Martitegui dijo que su preparación era “perfecta” y Betular se sumó a los elogios. “No quiero hablar más porque me voy a largar a llorar y voy a comer las diez empanadas, está todo perfecto”. “La quise patear al medio, pero me parece que la metí en el ángulo”, dijo el participante, con una felicidad imposible de disimular.

Carlos, el nuevo eliminado

El participante perdió la batalla contra el desafío ya que sus empanadas de cerdo y verdura, y de chorizo de Cantimpalos con salchicha parrillera no fueron del agrado del jurado. “Si hay algo que no pondría en una empanada es chorizo con salchicha y queso provolone, no me convence nada”, le expresó Martitegui. “Tienen un sabor parrilla y la masa está gruesa y cruda”, sumó Betular . De esta forma, quedó entre los dos platos “olvidables” de la noche junto al de Rodolfo y, cuando se anunció su nombre, se despidió feliz por la experiencia que le brindó el popular reality.

“Me voy contento por lo vivido, esto es una competencia y mi paso por el programa fue lindo, agradable, aprendí muchas cosas y los conocí a ellos”, manifestó, en alusión a sus compañeros, quienes lo despidieron con un fuerte aplauso. Wanda, por su parte, se emocionó hasta las lágrimas al dedicarle sus palabras de despedida, y el jurado también fue muy cálido con él.

