Rating: Guido Kaczka, el llanero solitario de eltrece que se convirtió en un problema para Telefe

Este lunes, Telefe mantuvo su liderazgo, aunque, en el prime time, eltrece puso en tensión la primacía de su competidor directo . Además, durante la mañana, un horario especialmente crítico para el canal programado por Adrián Suar, se percibe un acortamiento de la brecha debido a un leve descenso de Telefe acompañado por un aumento paulatino del público que elige eltrece . Con todo, los números de Telefe continúan altos durante casi todo el día.

Ayer, desde las 22.50, lo más visto fue MasterChef (Telefe), con un promedio de 13,5 puntos y un pico de audiencia de 15,3 puntos. Esta competencia, conducida por Wanda Nara, se enfrentó de lleno con la tira Argentina, tierra de amor y venganza 2 (eltrece), cuyo episodio del inicio de la semana promedió 5,6 puntos .

Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, jurado de MasterChef adrian diaz bernini - Telefé

La ficción de Polka arrancó, a las 22.58, con 6,1 puntos, traccionada por Los 8 escalones de los tres millones (eltrece), el ciclo que la precede, y culminó, dos minutos después de la medianoche, con 4,9 puntos. Claramente, ATAV 2 no sólo está muy alejada de Telefe, sino que no logra los números aspiracionales que pretendía el canal . Más allá de eso, un tema no menor en una televisión regida por el rendimiento del rating, se trata de una gran producción con contenidos valiosos y una usina laboral para las actrices y actores argentinos .

El estreno de ATAV 2 devolvió la ficción nacional a la televisión abierta eltrece

En eltrece, la cosa cambia cuando pone al aire a Los 8 escalones de los tres millones. Ayer, este ciclo conducido y producido por Guido Kaczka, promedió 9,8 puntos y escaló hasta los 11,5 puntos, convirtiéndose en lo más visto de su señal . Si per sé se trata de buenos números, lo importante para eltrece es que, además, permite ganarle parcialmente a Telefe, canal que a esa hora ubicó a la tira brasileña Pantanal, que ayer promedió 10,3 puntos, sólo cinco décimas más que el formato de Kaczka.

Si bien en términos de promedio, Pantanal lideró su horario, lo cierto es que, en la medición por franjas de quince minutos, entre las 21.56 y las 22.50, cuando se emitió el nuevo episodio de la tira, Los 8 escalones de los tres millones se ubicó primero superando siempre a la ficción importada .

Previamente, a las 20, Telefe Noticias (Telefe), el noticiero más visto del lunes, y Telenoche (eltrece) marcaron 9,8 y 6,3 puntos, respectivamente. También en materia informativa, en el amanecer, se dio un “empate técnico” entre Arriba argentinos (eltrece) y Buen Telefe (Telefe). Mientras que el histórico espacio conducido por Marcelo Bonelli hizo 2,3 puntos; el ciclo con Adrián Puente y Érica Fontana marcó una décima menos.

El noticiero de la gente (Telefe), con Germán Paoloski y Milva Castellini, marcó 8,6 puntos de promedio, lo cual le permitió ingresar al podio de los programas más vistos. También a las 13, Mediodía Noticias (eltrece) llegó a 5,3 puntos, bajo la conducción de Sandra Borghi y Luis Otero. A su vez, les fue bien a Telenueve al mediodía y Telenueve Central, ambos por elnueve, con 3,3 puntos de promedio.

En la competencia entre Bendita (elnueve) y LAM (América), también se produjo un “empate técnico” con 4,4 y 4,3 puntos de promedio, respectivamente, lo que hizo que ambos ciclos fueran los más vistos de sus canales .

En América, Noche al Dente, con Fernando Dente, marcó 3,2 puntos, superando el 1,7 del inicio de una nueva temporada de La hora exacta (elnueve), a cargo de Teté Coustarot y Boy Olmi.

Boy Olmi y Teté Coustaron comenzaron una nueva temporada de La hora exacta en el prime time de elnueve Gentileza La Hora Exacta

Desde las 10, elnueve mantuvo en el aire Qué mañana!, con un homenaje a su conductor Guillermo Calabrese, recientemente fallecido . El ciclo promedió 2,8 puntos, superando por un punto a Desayuno Americano (América). En esa misma franja, ayer debutó Ernestina Pais al frente de Mañanas públicas (TV Pública) , espacio que marcó un promedio de 0,5 décimas.

En cuanto a la mañana de los canales líderes, los números ubicaron primero a Telefe, aunque eltrece comenzó a experimentar una tendencia en alza que va acortando, muy lentamente, la brecha en este horario que le viene resultando difícil, dado el buen rendimiento de la competencia. Este lunes, A la Barbarossa y Ariel en su salsa, ambos de Telefe, hicieron 4,7 y 6,7 puntos, respectivamente, mientras que Nosotros a la mañana, Socios del espectáculo y El Zorro, emitidos por eltrece, llegaron a promedios de 3,2 puntos, 3,6 puntos y 3,9 puntos, cada uno.

Socios del espectáculo, la apuesta fuerte de las mañanas de eltrece, con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich Captura

Por la tarde, desde las 14.30, Cortá por Lozano (Telefe) hizo 6,5 puntos, un promedio algo inferior al habitual, con lo cual se desprende que parte de su público podría haberse mudado a Pasaplatos (eltrece), que ayer promedió 4,7 puntos, subiendo la apuesta de eltrece y mejorando los números que hacía el canal antes del estreno del programa a cargo de Carina Zampini.

En la TV Pública lideró Cocineras y cocineros argentinos con 0,7 décimas de promedio. La ficción El señor de los cielos dio el batacazo y marcó 1 punto de promedio, gran mérito para Net TV. Lejos, Destilando amor, Enfermeras y Avenida Brasil encabezaron en Bravo TV con sólo 0,2 décimas de promedio.

El encendido más alto del día correspondió a MasterChef con el 64,6% del share .

Momentos destacados

Jorge Marrale visitó Cortá por Lozano . El actor, que protagoniza el entrañable film Empieza el baile, repasó su carrera y recorrido su vida junto a Vero Lozano, conductora del exitoso programa de las tardes de Telefe.

Un grupo de amigos se topó en Londres con Bono, el líder de U2... O a l menos eso es lo que eligen creer ante ese personaje misterioso con el que se tomaron imágenes . Con humor y el testimonio de los protagonistas, la anécdota fue reflejada por Sandra Borghi y Luis Otero en Mediodía Noticias.

Algunas decisiones de los adultos, que involucran a menores, suelen ser, al menos, incomprensibles. Anoche, Amalia Granata, ahora dedicada a la política, estuvo en LAM acompañada por su hija Uma, quien acaba de cumplir sus 15 años y brindó su testimonio en vivo. El eje de la nota fue la ausencia del “Ogro” Fabbiani , padre de la joven, en la celebración . El deportista, por su parte, hizo su descargo en las redes, también exponiendo públicamente, al igual que Granata, la interna familiar que involucra a la adolescente .

Durante la madrugada del viernes falleció el cocinero Guillermo Calabrese. El deceso, que fue caratulado como “muerte súbita”, sorprendió y enlutó a su familia, amigos, compañeros de trabajo y al público que seguía Qué mañana!, el espacio que conducía en las mañanas de elnueve. Este lunes, el staff del programa lo homenajeó bajo la conducción de los chefs Jimena Monteverde y Juan Ferrara . En la próximas horas se conocerá el nombre de quien reemplazará a Calabrese, ya que la decisión del canal es mantener este espacio en el aire.

Desde ayer, Mañanas Públicas (TV Pública) comenzó a ser conducido por Ernestina País , acompañada por un equipo en el que participa Lupita Rolón, quien le realizó una muy interesante entrevista a Martín Kohan. Un histórico bar, bien porteño, es el que elige el escritor para crear y fue allí mismo donde se llevó a cabo la charla para desandar el camino de la inspiración .

Los 5 más vistos

1. MasterChef (Telefe) 13,5 puntos de rating

2. Pantanal (Telefe) 10,3 puntos

3. Telefe Noticias (Telefe) / Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) 9,8 puntos

4. El Noticiero de la gente (Telefe) 8,6 puntos

5. Amor de familia (Telefe) 7,8 puntos

Datos de Kantar Ibope Media.