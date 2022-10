¿Quién es la Máscara?: Agustín Sierra y Brenda Asnicar fueron eliminados y sus fans les hicieron un pedido especial

escuchar

Desde hace un mes, el público que mira ¿Quién es la máscara? (Telefe) hace sus apuestas para adivinar qué famoso se esconde detrás del disfraz. Algunos basan sus suposiciones a partir de la voz, otros le prestan atención a las pistas y también están los que escuchan atentos los nombres que arriesgan los investigadores. Este jueves el programa llegará a su fin, lo que significa que todos los misterios serán develados. Pero, si bien todavía quedan tres personajes, de los cuales se desconoce la identidad, hay otros que ya fueron descubiertos. Los últimos eliminados fueron Agustín “Cachete” Sierra y Brenda Asnicar y la presencia de los dos famosos juntos causó furor en las redes.

Luz y Olaf, se convirtieron en dos de los personajes favoritos del público. Gala tras gala lograron imponerse con sus presentaciones y sorprendieron a los investigadores. Sin embargo, las reglas del juego son claras y solo puede haber un ganador. Fue por eso que, a pesar de su buen rendimiento, quedaron a mitad de camino y tuvieron que quitarse las máscaras.

La luciérnaga, que para su última presentación cantó “Ya fue”, de Fabiana Cantilo, era la actriz y cantante Brenda Asnicar, quien recibió elogios por su voz y agradeció a todos por el apoyo que le dieron. Asimismo, debajo del disfraz del vikingo que interpretó “Are you gonna go my way?”, de Lenny Kravitz, se escondía Agustín “Cachete” Sierra.

La eliminación de Brenda Asnicar y Cachete Sierra de ¿Quién es la máscara?

Varias personas que jugaron desde casa se emocionaron al ver a los dos jóvenes juntos en la pantalla y no pudieron evitar compartir la nostalgia que les provocó. ¿El motivo? Ambos estuvieron en dos tiras juveniles que causaron sensación hace más de una década atrás. Asnicar fue Antonella, la “mala” de Patito Feo (eltrece), líder del grupo de “Las Divinas” y rival del personaje que hacía Laura Esquivel, “Las Populares”.

Por su parte, en esos años, Sierra, que inició desde muy pequeño su carrera como actor de la mano de Cris Morena, estaba en la vereda de enfrente y formaba parte del elenco de Casi Ángeles (Telefe). Todas las tardes, se ponía en la piel de Ignacio “Nacho” Pérez Alzamendi y además era el líder de Man, una de las bandas que se formó en el programa y que competía con los Teen Angels, el grupo musical que conformaron los personajes de Lali Espósito, Peter Lanzani, Eugenia “La China” Suárez, Gastón Dalmau y Nicolás Riera.

Varios adivinaron quienes eran los dos famosos que se escondían detrás de Luz y Olaf (Foto: Captura de Twitter)

Al ver a los dos “rivales” juntos en ¿Quién es la máscara?, el público se emocionó y a través de las redes sociales recordó su infancia y sus tardes frente al televisor. “Son mi adolescencia. ¡Qué recuerdos!”, escribió una usuaria en Twitter, mientras que otra comentó: “Muchas canciones de Las Divinas y de los Man era obvio que estaba Brenda Asnicar y Cachete Sierra”.

Los fans se emocionaron al ver a la los ex Patito Feo y Casi Ángeles sobre el escenario (Foto: Captura de Twitter)

A su vez, muchos lograron descubrir la identidad de Olaf y Luz gracias a que, durante la adolescencia, escucharon los temas que interpretó cada artista en sus respectivas novelas. “Sé que estás ahí, Cachete Sierra, yo te escuché cantando como Nachito Perez Alzamendi”, “Brenda Asnicar, mi infancia”, fueron otros de los comentarios que dejaron los fans en la red social del pajarito. La revolución de verlos a los dos en la tele fue tan grande, que hasta una usuaria propuso: “Ahora ando necesitando una novela con ellos de protagonistas”.

